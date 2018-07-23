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Обвиняемый в хищении воды экс-директора КБУ Бердска подал апелляцию в облсуд Новосибирска

Александр Кожин находится под стражей в СИЗО-1 Новосибирска. Адвокат Евгений Нахабин просит суд изменить меру пресечения под домашний арест.

23.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск. Нет комментариев

Обвиняемый в хищении воды экс директора КБУ Бердска подал апелляцию в облсуд Новосибирска

Александр Кожин находится под следствием в СИЗО Новосибирска

Уголовное дело в отношении Александра Кожина, бывшего директора Бердского КБУ возбудили из-за превышения должностных полномочий. По мнению следствия он умышленно снизил задолженность строительной компании более, чем на 20 миллионов рублей.
Как сообщил «Курьер.Среда.Бердск» Евгений Нахабин, адвокат арестованного Кожина, в областной суд Новосибирска подана апелляция на изменение существующей меры пресечения на домашний арест. Экс-директор КБУ Александр Кожин находится в СИЗО-1 Новосибирска до 25 августа. Постановление о продлении ареста вынес Павел Яковинов председатель Бердского городского суда.
Напомним, что против Кожина возбуждено еще одно уголовное дело. По версии следствия, с ноября прошлого года по январь нынешнего подсудимый незаконно снижал сумму оплаты за потребленную воду на 169 млн 819 тысяч рублей. Фигурантам этого уголовного дела гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и замруководителя муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича в июле 2018 года изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.


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