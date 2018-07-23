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Подстреленный лисенок Фоксик умер

Теперь ты там, где нет жестоких людей, — простились с лисенком волонтеры фонда «Доброе сердце».

23.07.2018 Фото: Доброе сердце 2 коммент.

Подстреленный лисенок Фоксик умер

Подстреленного лисенка выхаживали волонтеры

Сбор средств на лечение лисенка Фоксика остановлен, сообщили волонтеры фонда «Доброе сердце» в соцсети.
— К сожалению,  лисенок скончался, предположительная причина тромбоэмболия, остановка сердца.
Спасибо всем большое за участие, за помощь, очень много, кто переживал. Прости нас, Фоксик, людей, за то, что тебе пришлось перенести в свои полтора месяца, за то, что кому-то ты помешал такой маленький, с ладошку,  за всю боль, которую ты испытал и за то, что нам не удалось тебя спасти… Теперь ты там, где нет жестоких людей, — простились с лисенком.

Напомним, что 18 июля в  благотворительный фонд «Доброе сердце»  обратился мужчина, заметивший раненное животное на дороге. Состояние лисенка  было очень тяжелое. На его теле обнаружены пулевые ранения. Одна из пуль прошла навылет в лапе зверька. В полученной ране завелись опарыши. Вторая пуля застряла между позвонками Фоксика.


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(2) Комментариев

  1. Gurs

    Почему мне больше жалко животных, чем людей…?

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  2. Т-Яна

    У какой sкотины поднялась рука на зверька? Жаль лисенка, беззащитного перед жестокостью зверья в человеческом обличье!

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