Подстреленный лисенок Фоксик умер

Сбор средств на лечение лисенка Фоксика остановлен, сообщили волонтеры фонда «Доброе сердце» в соцсети.

— К сожалению, лисенок скончался, предположительная причина тромбоэмболия, остановка сердца.

Спасибо всем большое за участие, за помощь, очень много, кто переживал. Прости нас, Фоксик, людей, за то, что тебе пришлось перенести в свои полтора месяца, за то, что кому-то ты помешал такой маленький, с ладошку, за всю боль, которую ты испытал и за то, что нам не удалось тебя спасти… Теперь ты там, где нет жестоких людей, — простились с лисенком.

Напомним, что 18 июля в благотворительный фонд «Доброе сердце» обратился мужчина, заметивший раненное животное на дороге. Состояние лисенка было очень тяжелое. На его теле обнаружены пулевые ранения. Одна из пуль прошла навылет в лапе зверька. В полученной ране завелись опарыши. Вторая пуля застряла между позвонками Фоксика.

