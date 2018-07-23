В крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских» вольются жители Бердска

12-й Крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских» пройдет с 19 по 29 августа по маршруту Горно-Алтайск — Кызыл-Озек – Карасук – Паспаул – Чоя – Сейка – Ынырга – Каракокша – Уймень – Ново-Троицк — Артыбаш. Общая протяженность маршрута составит около 184 км. Крестный ход проводится по благословению архиепископа Горноалтайского и Чемальского Каллистрата.
Во время шествия Крестного хода совершаются богослужения, работают «Православная дорожная миссия», передвижная Воскресная школа, экологическая, волонтерская группы, все участники несут послушания по обеспечению жизнедеятельности Крестного хода в условиях походной жизни.
По договоренности с администрацией сел в домах культуры участники Крестного хода будут проводить творческие вечера.
Маршрут проходит не только по асфальтированным и грунтовым дорогам, но и по лесным тропам, через перевалы и броды.
Ежегодно прокладывается новый маршрут с целью ознакомления с Алтайской духовной миссией как можно большего количества жителей сел Республики Алтай. Участники Крестного съезжаются со всей страны (Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск, Красноярск, Бердск, Псков, Москва, Санкт-Петербург, города и села Республики Алтай и Алтайского края). Крестный ход совершает современную православную миссию на Алтае по примеру знаменитых Алтайских миссионеров, самыми известными из которых являются преподобный Макарий (Глухарев) и святитель Макарий (Невский). Икона двух Святых Макариев постоянно несется Крестным ходом «По стопам миссионеров Алтайских» по горным дорогам Алтая.
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Раньше крестный ход был на проходную заводскую,на поля с картофелем и пшеницей, а сейчас за святым воздухом,с которого налог по 50 р/сутки собирают Далеко уйдем????
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Интересно, такими ходами только наши верующие занимаются?
Не приходят на память ходы католиков, иудеев, буддистов и т.д. Или просто для них у нас холодно?
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