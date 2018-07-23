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Бедные исчезают в России

Доходы ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года имели 13,2% россиян, зафиксировал Росстат.

23.07.2018 Фото: Pixabay 4 коммент.

Бедные исчезают в России

Владимир Путин в майском указе поставил цель снизить уровень бедности вдвое к 2024 году

Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось впервые за пять лет.

В стране сократился уровень бедности. Доходы ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года имели 13,2% россиян, зафиксировал Росстат. Доля таких граждан сократилась впервые с 2012 года. Тенденцию подтверждают и данные Минтруда. Эксперты полагают, что уровень бедности продолжит снижаться.

Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. Доля тех, кто живет за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет, следует из предварительных данных Росстата за 2017 год. Это 13,2% граждан. С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель поступательно рос, а затем стабилизировался на отметке 13,3% в 2015–2016 годах.

Данные Минтруда также подтверждают тенденцию. В докладе ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия», отмечается, что в прошлом году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта.

«Эта технология направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности», — указано в документе.

Таким гражданам региональные органы власти предлагают более весомую материальную поддержку при заключении социального контракта и принятии программы соцадаптации.

Условием господдержки может быть поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное профобразование, открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства, отмечено в докладе Минтруда. В первую очередь соцконтракты заключали с малообеспеченными семьями с детьми. По данным ведомства, среднедушевой доход в таких семьях по окончании контракта увеличился в среднем в 1,5 раза.

Отчасти снижение уровня бедности может быть связано с тем, что прожиточный минимум в 2017 году вырос на 2,6% относительно 2016-го, а инфляция за тот же период составила 3,7%. Поскольку доходы населения оценивают по первому показателю, часть граждан покинули группу бедных. Такой довод приведен в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

С этим же фактором изменение показателя бедности связывает и ректор РГСУ Наталья Починок. По ее мнению, данные Росстата не отражают реальной картины.

— Объективную картину можно получить, если к чисто денежному (монетарному) методу добавить так называемый депривационный. В этом случае бедным считается человек или семья, чье потребление товаров и услуг не соответствует принятому в обществе стандарту. То есть депривационная модель выявляет, чего семья, домохозяйство не может себе позволить купить и в чем чувствует себя ущемленным, — пояснила Наталья Починок.

Чтобы повысить уровень благосостояния граждан, необходимо на государственном уровне помогать бедным, не воспитывая при этом поколения иждивенцев. То есть нужно развивать малый и микробизнес, воспитывать в работодателях социальную ответственность, развивать внутрироссийские связи и мобильность трудовых ресурсов, полагает Наталья Починок.

Реальные заработные платы россиян росли в прошлом году, что также внесло вклад в сокращение числа бедных, отметил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Кроме того, перечисленная в начале прошлого года единовременная выплата пенсионерам отразилась на статистике как рост доходов граждан.

Однако и по первым месяцам 2018-го виден рост финансового благосостояния россиян, и можно ожидать укрепления тенденции сокращения уровня бедности, полагает эксперт. Также стоит ожидать усиления внимания правительства к мерам социальной поддержки — в последнем послании Федеральному собранию президент поручил сделать систему справедливой и адресной.

По мнению эксперта, ситуация с бедностью лучше, чем в зеркале статистики. Часть граждан заняты в неформальном секторе или получают зарплату в конверте — по экспертным оценкам, это порядка 15 млн человек. Официально же их доходы могут считаться ниже прожиточного минимума.

В Минэкономразвития и Минтруде оперативно не ответили на запрос «Известий».

Ранее президент России Владимир Путин в майском указе поставил цель снизить уровень бедности вдвое к 2024 году.

Источник: Известия


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    :-D :-D :-D Вымирают что ли??? :-D

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  2. Аноним

    Писали люди живущие в облаках. Пожалуйста спуститесь на землю посмотрите во круг с чего вы взяли улучшения в экономике, а соответственно в з/по, где в госдуме, в правительстве, а у нас всё стабильно. Только цены в магазинах да налоги видим растут. :(

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  3. Аноним

    Ленин тоже говорил,что бедные вымрут как класс,только население было в 2 раза больше :-D Сейчас за бугром живет 300 млн.людей русской диаспоры.А так все у нас хорошо.Главное патриоты есть :-D :-D :-D

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  4. Дмитрий

    Ну прям Диснейленд,а не жизнь!!Не позорно такую чушь писать!?

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