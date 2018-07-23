Флаг Украины над городами Донбасса‍ пообещал поднять Порошенко

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Людей жалко, которые стали заложниками террористов, захвативших Донецк.
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Да вы что? …
Давайте ка я вам напомню господин скилеротик кто
стал всех делить на вату и щирых хлопицев и почему?
Потому как злочинью панду выбрали на донбусе.
А плюшек ох как хотелось за крики про покупацию.голододрацию..и прочее.
любов к халяве.И малоумность.
Но себя было то как жалко.
цены же упадут и кляты москаляки сало по сожрут!
тьфу на вас.
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остаточно прыщиванци.
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В ответ на это глава Заксобрания Крыма Екатерина Алтабаева призвала Порошенко больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.
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какая умная женщина! непонятно только, зачем сама-то думает о территориях другой страны… ведь лдыныры — это не Расея
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