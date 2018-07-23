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Флаг Украины над городами Донбасса‍ пообещал поднять Порошенко

В ответ на это глава Заксобрания Крыма Екатерина Алтабаева призвала Порошенко больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.

23.07.2018 Фото: Википедия 4 коммент.

Флаг Украины над городами Донбасса‍ пообещал поднять Порошенко

Порошенко уже не первый раз спекулирует на теме государственного флаг

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области», — написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Порошенко уже не первый раз спекулирует на теме государственного флага. В июне президент Украины при поздравлении Севастополя с Днем города заявил, что «не сомневается» в том, что над ним будет поднят украинский флаг.

В ответ на это глава Заксобрания Крыма Екатерина Алтабаева призвала Порошенко больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.

В начале года украинский президент призвал запретить российский флаг. По его словам, российский триколор «не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы».

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко отмечал, что коррупция может привести к полному исчезновению украинского государства.

«Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется», — подчеркнул Гриценко.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Слава Украине

    Людей жалко, которые стали заложниками террористов, захвативших Донецк.

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • Аноним

      Да вы что? … 8)
      Давайте ка я вам напомню господин скилеротик кто
      стал всех делить на вату и щирых хлопицев и почему?
      Потому как злочинью панду выбрали на донбусе.
      А плюшек ох как хотелось за крики про покупацию.голододрацию..и прочее.
      любов к халяве.И малоумность.
      Но себя было то как жалко.
      цены же упадут и кляты москаляки сало по сожрут!
      тьфу на вас.

      Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      остаточно прыщиванци. 8)

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. zizou

    В ответ на это глава Заксобрания Крыма Екатерина Алтабаева призвала Порошенко больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.
    =============================
    какая умная женщина! непонятно только, зачем сама-то думает о территориях другой страны… ведь лдыныры — это не Расея *CRAZY*

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