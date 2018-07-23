Флаг Украины над городами Донбасса‍ пообещал поднять Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области», — написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Порошенко уже не первый раз спекулирует на теме государственного флага. В июне президент Украины при поздравлении Севастополя с Днем города заявил, что «не сомневается» в том, что над ним будет поднят украинский флаг.

В ответ на это глава Заксобрания Крыма Екатерина Алтабаева призвала Порошенко больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.

В начале года украинский президент призвал запретить российский флаг. По его словам, российский триколор «не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы».

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко отмечал, что коррупция может привести к полному исчезновению украинского государства.

«Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется», — подчеркнул Гриценко.

Источник: РИА Новости