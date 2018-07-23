Из опрокинутой лодки утонули трое детей в Астраханской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей в результате опрокидывания лодки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает СК РФ.

По версии следствия, вечером 22 июля 2018 года местный житель переправлял на лодке 9-х детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Во время переправы лодка опрокинулась, в результате чего дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, трое детей 2004, 2008 и 2010 годов рождения утонули.

В настоящее время проводятся поиски утонувших детей, на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, Волгоспаса и психологи. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи допрашивают задержанного лодочника, предположительно он был в наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СКР по региону.