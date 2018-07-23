Обвиняемого в госизмене из «Роскосмоса» допрашивают в СИЗО «Лефортово»

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы выясняет информацию о находящемся в «Лефортово» неком Викторе Кудрявцеве, который якобы попал туда после обысков в ЦНИИМаш, сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель председателя комиссии Ева Меркачева.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» на своем сайте со ссылкой на члена ОНК Евгения Еникеева сообщила, что в «Лефортово» содержится обвиненный в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев, который мог попасть в СИЗО после обысков в ЦНИИМаш.

«Человек с именем Виктор Кудрявцев действительно находится на карантине в СИЗО «Лефортово», однако полноценно утверждать, что он имеет какое-либо отношение к «Роскосмосу», на данный момент нельзя», — сказала Меркачева.

Она уточнила, что задержали Кудрявцева по статье о госизмене (275-я УК России), правозащитники планируют его навестить в ближайшее время.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, обыск начался в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона (как человека, знакомого с подозреваемым). Позднее «Роскосмос» сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказывать следствию максимальное содействие.

Источник: РИА Новости