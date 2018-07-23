Белоруссия обогнала Россию по зарплате

Российский уровень оплаты труда пока остается выше большинства стран СНГ, но уступает странам Восточной Европы. Об этом говорится в опубликованном ВШЭ специальном выпуске мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах» за 2018 год.

Межстрановые сопоставления заработных плат в терминах паритета покупательной способности валют (ППС) свидетельствуют о том, что российский уровень оплаты труда пока остается выше большинства стран СНГ. Среди стран этого блока на сопоставимый с российским уровнем оплаты труда выходит только Белоруссия (с 2013 года).

Среди стран Восточной Европы Россия уступает в показателях оплаты труда в терминах ППС Польше, Чехии, Хорватии и Венгрии, однако пока находится на сопоставимом уровне с Румынией и обгоняет Болгарию.

Согласно данным исследования, на основе обменных курсов по ППС заработная плата в России в 2017 году составила $1,640 тыс., а в Белоруссии этот показатель составлял $1,648 тыс. (обменный курс по ППС в России в 2017 году составил 23,86, а в Белоруссии — 0,49). При этом, в соответствии с расчетами этого же исследования, реальная российская заработная плата в долларах по номинальному валютному обменному курсу в 2017 году (для России — 58,34, для Белоруссии — 1,93) значительно превысила белорусскую: показатель составил $670,9 и $421,9 для двух стран соответственно. Отмечается, что если рассматривать показатель на основе обменных курсов по ППС, «до недавнего времени уровень заработной платы в России стабильно превышал показатели во всех странах СНГ», а в 2015 году Белоруссия впервые за рассматриваемый период обогнала Россию. Если же говорить о данных на базе номинального валютного обменного курса, «в 2017 году разрыв в уровнях заработной платы между Россией и странами СНГ продолжает расти по сравнению с 2015-2016 годами. Это связано с ухудшением относительного положения таких стран, как Азербайджан, Белоруссия и Казахстан в 2015-2017 годах», отмечают авторы доклада. По сравнению с Бразилией и Китаем, входящими в группу стран БРИК, Россия характеризуется более высоким уровнем оплаты труда: несмотря на то, что при сопоставлении на основе номинальных обменных курсов валют заработная плата в Китае оказывается выше российской, при переходе к ППС с корректировкой на фактическую динамику потребительских цен на национальных рынках Россия сохраняет более высокий уровень оплаты труда. Бразильские же показатели уступают российским при использовании любой методики.

Источник: Финам