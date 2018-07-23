Белоруссия обогнала Россию по зарплате

Зарплаты россиян сопоставимы с оплатой труда в Румынии и Болгарии
Российский уровень оплаты труда пока остается выше большинства стран СНГ, но уступает странам Восточной Европы. Об этом говорится в опубликованном ВШЭ специальном выпуске мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах» за 2018 год.
Межстрановые сопоставления заработных плат в терминах паритета покупательной способности валют (ППС) свидетельствуют о том, что российский уровень оплаты труда пока остается выше большинства стран СНГ. Среди стран этого блока на сопоставимый с российским уровнем оплаты труда выходит только Белоруссия (с 2013 года).
Среди стран Восточной Европы Россия уступает в показателях оплаты труда в терминах ППС Польше, Чехии, Хорватии и Венгрии, однако пока находится на сопоставимом уровне с Румынией и обгоняет Болгарию.
Согласно данным исследования, на основе обменных курсов по ППС заработная плата в России в 2017 году составила $1,640 тыс., а в Белоруссии этот показатель составлял $1,648 тыс. (обменный курс по ППС в России в 2017 году составил 23,86, а в Белоруссии — 0,49). При этом, в соответствии с расчетами этого же исследования, реальная российская заработная плата в долларах по номинальному валютному обменному курсу в 2017 году (для России — 58,34, для Белоруссии — 1,93) значительно превысила белорусскую: показатель составил $670,9 и $421,9 для двух стран соответственно.
Отмечается, что если рассматривать показатель на основе обменных курсов по ППС, «до недавнего времени уровень заработной платы в России стабильно превышал показатели во всех странах СНГ», а в 2015 году Белоруссия впервые за рассматриваемый период обогнала Россию. Если же говорить о данных на базе номинального валютного обменного курса, «в 2017 году разрыв в уровнях заработной платы между Россией и странами СНГ продолжает расти по сравнению с 2015-2016 годами. Это связано с ухудшением относительного положения таких стран, как Азербайджан, Белоруссия и Казахстан в 2015-2017 годах», отмечают авторы доклада.
По сравнению с Бразилией и Китаем, входящими в группу стран БРИК, Россия характеризуется более высоким уровнем оплаты труда: несмотря на то, что при сопоставлении на основе номинальных обменных курсов валют заработная плата в Китае оказывается выше российской, при переходе к ППС с корректировкой на фактическую динамику потребительских цен на национальных рынках Россия сохраняет более высокий уровень оплаты труда. Бразильские же показатели уступают российским при использовании любой методики.
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а как же наш рост экономики, получается совсем чуть чуть ростёт У батьки все растет и картошка и зарплаты
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мда…батька всегда больше держался за реальный сектор экономики, а не за финансовые игры …
не то , что наши кремлевские …
22.07.18 Cтоимость Сбербанка РФ обвалили на 530 миллиардов рублей… Акции Сбербанка резко подешевели на Московской бирже после завершения в Хельсинки саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.
Встреча, которая не принесла конкретных договоренностей и дала старт новой санкционной кампании против РФ в сенате США, спровоцировала продажи со стороны иностранных инвесторов.
С кризиса 2014 года акции крупнейшего госбанка РФ лишь однажды переживали падение такого масштаба — в апреле, после введения санкций против «Русала».
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/khedzh-fondy-obvalili-stoimost-sberbanka-na-530-milliardov-rubley-1027386478
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Арифметические манипуляции! Бываю в Белоруссии — и чё?! Чистенько, бедненько, много б\у машинок с огромными пробегами из ес. Прекрасные люди с маленькими зарплатами. Чему завидую, так это чистоте и порядку в Минске.
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Я смотрю, любят наши «всепропальщики» себе разнообразные мифы и идолов создавать. То там, то там придумывать «рай земной»!
«Любит наш народ всякое *овно!» (С) Группировка «Ленинград».
А вы там поживите! Многое откроется.
Вот парень, с 12 лет живущий в сша, в своих стримах подробно рассказывает, что есть америка! Стоит посмотреть, чтобы не идеализировать «чужое счастье»! (На ваши вопли: Почему не возвращается в Россию?! — Он вернулся!)
https://www.youtube.com/watch?v=LvQMkjPcORM
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О, батенька, да вы по ходу реально троль с фабрики троллей! Именно на это видео тролли в последние дни навалились — лайкают изо всех сил, комментируют, рассылают на него ссылки, выводят в тренды. И мне тоже попалось вчера.
Кстати очень характерное видео. Суть: лысый чувак с внешностью местного гопника идёт и снимает всё вокруг. Подъехавший местный житель спрашивает его чем он занимается. Тот отвечает::
— Снимаю для блога. Это незаконно?
— Нет, законно. Но разве спросить незаконно? А ты местный? Где живёшь?
— По соседству.
— Странно.
— Почему странно?
— Я тебя никогда не видел…
Далее местный интересуется как зовут блогера и говорит что «просто хочет поболтать» (кстати у американцев это называется small talk и по сути правило хорошего тона — небольшие разговоры ни о чём, которые призваны как раз минимально познакомиться со случайным прохожим). Но блоггер не говорит своё имя, вместо этого говорит «мне нужно идти» и медленно уходит.
Почему местный беспокоится и пытается заговорить?Потому что «блоггер» ему не знаком (при том, что утверждает что он тоже местный) и ведёт себя по сути как наводчик.
Тут бы сказать что местный как раз ведёт себя правильно. Вполне доброжелательно хочет узнать кто ходит снимает вокруг его дома, по сути принимает разумные меры предосторожности… Но не тут то было: «блогер» делает вывод что «посмотрите — какое местные говно. Вечно держат камень за пазухой»… и далее какой-то бред, что мол в России везде есть горячая вода, нигде нет водонагревателей, печного отопления, что повсюду интернет по оптоволокну, что местные живут чуть ли не в нищете и экономят на всём (снимая при этом отличный асфальт, велодорожки, по две-три тачки перед каждым домом) и так далее. Феерично просто!
Однако троллей с фабрики начали посылать в зарубежные командировки…
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Троллям зарплату прибавили? Гость, не надорвись постить тут всякие пропандстские штучки, не поможет.
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И у многих путриотов, которые тут агитируют за тупина, зарплата превышает 1640 долларов??????????
А?????????????
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«Среди стран Восточной Европы Россия уступает в показателях оплаты труда в терминах ППС Польше, Чехии, Хорватии и Венгрии, однако пока находится на сопоставимом уровне с Румынией и обгоняет Болгарию.»
Да наших работяг, уже все в мире кому не лень по зарплате обогнали! А барыг послушаешь, которые по четыре раза в год на Бали ездят и деньгами сорят, так они ещё и «переплачивают» от «щедрости» этим «ленивым» Русским!
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