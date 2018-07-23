Спасатели сняли горшок с головы мальчика в Новосибирске

Вечером 21 июля в одном из домов по ул. Комсомольская в Новосибирске годовалый ребенок надел горшок на голову. Помощь оказана спасателями МАСС — горшок снят, от медицинской помощи отказались, передан родственникам, сообщили в группе МАСС-54.