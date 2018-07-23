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Инструкция: Алкоголь — главная причина происшествий на воде

Резко входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце не стоит, при переохлаждении в воде наступает сокращение мышц.

23.07.2018 Автор: Татьяна Назарова Фото: Михаил Зюков Нет комментариев

Инструкция: Алкоголь — главная причина происшествий на воде

Купаться разрешено только в специально оборудованных для этого местах

Неделю назад на Обском водохранилище перевернулась лодка — «Сибирячка», на которой находилось пять человек. К счастью, никто не пострадал. Очевидцы оттащили людей на берег до прибытия группы спасателей. 15 июля в Искитиме утонула девочка 14 лет. Это не единственный случай подобного происшествия в области. «Курьер. Среда. Бердск» обратился в пресс службу МЧС, чтобы узнать, как избежать трагедии и что делать, если вы уже оказались в опасной ситуации.

— Существуют необходимые правила, которые должен соблюдать каждый для того, чтобы избежать трагедии. Правила поведения на воде не так сложны, но из-за иногда кажущейся незначительности, ими часто пренебрегают. Тем не менее спасателям стоит повторять их из года в год.

Купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева, чтобы не получить солнечного или теплового удара. Резко входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце не стоит, при переохлаждении в воде наступает сокращение мышц. Это может привести к проблемам с сердцем. Будьте особенно бдительны, если вы отдыхаете с детьми, не оставляйте их без присмотра. Тем более, если дети не умеют плавать, нужно следить за ними с особым контролем. Их безопасность напрямую зависит от взрослых. Порой достаточно на пару минут потерять ребёнка из виду и может случиться беда. Нельзя выходить в плаванье на неисправном или необорудованном судне. Перед посадкой в лодку надо осмотреть её и убедиться в наличии спасательных жилетов по числу пассажиров, а также черпака для отлива воды. Ещё одно важное правило — не заплывать за буйки. Там могут ходить катера и лодки. Заплывать за буйки опасно ещё и потому, что можно попросту не рассчитать свои силы. Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных для этих целей. Ну и, наверное, самое главное правило отдыха у воды — отказ от приёма алкоголя.

Соблюдение этих и других мер предосторожности — гарантия того, что отдых пройдёт без происшествий. Это основные правила, которые нужно запомнить. Купаться желательно в местах специально организованного отдыха при водных объектах. Там, где стоят запрещающие знаки, купаться нельзя ни в коем случае.

Почему может возникнуть авария на воде? Такое может произойти вследствие управления в алкогольном опьянении, неумения управлять плавательным средством или переполненности лодки — то есть при нахождении на плавательном средстве большего количества человек, чем предусмотрено. Конечно, в лодке должны быть и спасательные круги и другие возможные средства спасения. Если такое произошло, то, во-первых, нужно не терять самообладания, стараться не волноваться. Если есть возможность доплыть до ближайшего берега, то направляться к нему. При сильном течении нужно пытаться цепляться за лодку, находиться вблизи неё, и, конечно, звать на помощь. Иногда бывает, что человек, который не умеет плавать, цепляется за своего ближнего, тем самым ухудшая обстановку и может потянуть на дно не только себя, но и его.

Лодки бывают разные, нельзя сказать однозначно, сколько человек конкретно должно быть. Вообще средняя лодка помещает в себе четыре человека. На каждого из них обязательно должно быть спассредство — это спасательный жилет, круги. При их наличии, человек уже точно не пойдёт ко дну и сможет держаться на воде до прибытия спасателей, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника пресс-службы МЧС по Новосибирской области Недайвода Сергей.


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