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Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме

45-летний искитимец выбросил из воды одного из трех решивших переплыть Бердь детей 15 июля.

23.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Предоставлено Сергеем Маковским 3 коммент.

 

Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме

Сергей Маковский не думал ни минуты, бросился спасть детей

Не раздумывая бросился в Бердь спасать тонувших детей житель Искитима Сергей Маковский. Но спасти удалось только одного.

15 июля в Искитиме на пляже Индустриальный утонула 14-летняя девочка. Дети пришли купаться на официально не принятый пляж. Девочка стала тонуть и ее бросился спасать сводный брат-одногодок. Мальчика удалось спасти. Позже тело школьницы из реки вытащили спасатели.

Сергей Маковский в тот день первый раз в наступившем летнем сезоне отправился искупаться. На пляж с друзьями они пришли довольно поздно, часу в шестом вечера. Наплавались и вышли на берег. Народу почти не было, в основном ребятня. Девчонки и мальчишки прыгали с моста, плескались в воде. Сергей обсыхал перед тем, как надеть одежду и отправиться домой, когда его окрикнули и спросили, умеет ли он плавать.

— Я ответил, что умею. Говорят, что ребенок тонет. Стоит пацан, показывает пальцем на место ниже по течению. Вижу, девушка то одного из воды вытолкнет, то второго. Я побежал туда. Бросился в воду. Девушка держит мальчишку, у самой глаза испуганные. Я их к берегу вытолкал. Спрашиваю, где еще один. Мол, там, на дне. Я нырял, нырял, никого не нашел. На помощь подплыл еще один мужчина. Но там течение сильное. Сколько не ныряли, не плавали — не нашли, — вспомнил о трагедии Сергей Иванович.

По словам Маковского, в том месте, где произошел несчастный случай, уже утонуло немало людей. Вроде мелко, а потом раз — глубина и сильное течение, отметил Сергей.

Сергей Иванович очень переживает из-за того, что не смог спасти девочку. Перед глазами мальчишка, вытащенный из реки: губы синие, весь трясется.

— Потом уже когда подошла «скорая», он уже выглядел получше, — уверил Сергей Иванович.

Когда на пляж приехали все службы, Сергей Маковский ушел с пляжа.

Сергей плавает как рыба в воде. Любит под водой открывать глаза. Помнит, как в детстве через воду просвечивало солнце и сверкали чьи-то пятки. В этот же раз глаза были открыты, но он ничего не видел — настолько вода была мутной.

По словам Сергея Маковского, родители не знают, что он спасал их детей. Он никому не называл свое имя.

В жизни жителя Искитима это не первая спасенная детская жизнь. Пару лет назад он работал в такси. Зима. Вечер. На улице не меньше 30 градусов мороза. И вдруг на улице он видит ребенка, бегущего по заснеженной дороге. Раздетого.

— Я схватил его и посадил в машину. Приехал в больницу. Завернул его в бушлат и передал врачам, — вспомнил Сергей. — Видно, у меня на роду написано спасать детей.

Маковский не считает себя каким-то там героем. Впрочем, никогда не раздумывает, когда нужно спасти детскую жизнь, пусть даже и рискуя своей. Он до сих переживает, что не смог спасти утонувшую девочку.

Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме

Сергей Маковский с детства любит плавать и в водной стихии чувствует себя как рыба в воде


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(3) Комментариев

  1. Зелёная

    Мужчина отвёл горе от семьи мальчика, которого спас. Низкий поклон ему за это. Девочку не успел вытащить — жаль, конечно. Но в условиях реки с течением спасать в одиночку сразу двоих тонущих вряд ли возможно.
    Переоценили свои способности подростки. Печально.

    Thumb up 38 Thumb down 2

  2. татьяна

    скажите где найти этого человека Я мама девочки

    Thumb up 3 Thumb down 0

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