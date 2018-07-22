Обнаженная пара передавалась утехам средь бела дня во дворе в Новосибисрске

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Двух рабочих придавил сваебой на стройке в Новосибирске
Памятник варенику «Всэ будэ смачно!» установили в Алтайском крае
34 кг ртути в ржавом баллоне обнаружили в Новосибирске
Как и нам: Владимиру Путину не нравится пенсионная реформа
Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме
Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно
Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей
Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске
Бердчане, идите нафиг! Нашли в инете каких-то голозадых, ридумали фейк и постят)
Нет такого дома №85 по Петухова. Хоть в Дубль Гисе сначала проверили бы, что ли.
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Петухова,95. Жилой дом с административными помещениями, 10 этажей…сами внимательнее смотрите и читайте статью.
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Зов природы,понимаете…
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Это фото было в прошлом году.И было это типа в Академе
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А где в Академе улица с травяной разделительной полосой, тем более такой широкой?
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а полиция тут причём? телевидение надо было вызывать
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Граждане во все лопатки ликвидируют демографическую яму! Чётакова?! Грамоту надо давать!
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-Звонили три раза в полицию, а толку нет, — сетует мужчина.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/22/364996-obnazhennaya-para-peredavalas-utexam-sred-bela-dnya-vo-dvore-v-novosibisrske
Я когда такой фыгней занимаюся — тоже телефон выключаю!
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Кажется, там три голых мужика?
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— Звонили три раза в полицию, а толку нет, — сетует мужчина.
— Мальчики по вызову все заняты — ответил диспетчер. — Вы шо там так оголодали, что вдвоем на одного кидаетесь?!
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