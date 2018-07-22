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Обнаженная пара передавалась утехам средь бела дня во дворе в Новосибисрске

-Звонили три раза в полицию, а толку нет, — сетует мужчина.

22.07.2018 Фото: Инцидент. Новосибирск 10 коммент.

Обнаженная пара передавалась утехам средь бела дня во дворе в Новосибисрске

Сексом занималась парочка во дворе Новосибирска

21 июля подписчик группы «Инцидент. Новосибирск» Дмитрий сообщил,  что прям за его домом на улице Петухова, 95 парочка предается любовным утехам посреди бела дня. —

-Звонили три раза в полицию, а толку нет, — сетует мужчина.


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(10) Комментариев

  1. Вася с Затулинки

    Бердчане, идите нафиг! Нашли в инете каких-то голозадых, ридумали фейк и постят)

    Нет такого дома №85 по Петухова. Хоть в Дубль Гисе сначала проверили бы, что ли.

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    • Аноним

      Петухова,95. Жилой дом с административными помещениями, 10 этажей…сами внимательнее смотрите и читайте статью. 8)

      Thumb up 4 Thumb down 3

  2. Аноним

    Зов природы,понимаете…

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. noname

    Это фото было в прошлом году.И было это типа в Академе :-D

    Thumb up 8 Thumb down 2

  4. кент

    а полиция тут причём? :-D телевидение надо было вызывать *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Гость

    Граждане во все лопатки ликвидируют демографическую яму! Чётакова?! Грамоту надо давать! %) *CRAZY* :P

    Thumb up 1 Thumb down 3

  6. Аноним

    -Звонили три раза в полицию, а толку нет, — сетует мужчина.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/22/364996-obnazhennaya-para-peredavalas-utexam-sred-bela-dnya-vo-dvore-v-novosibisrske

    Я когда такой фыгней занимаюся — тоже телефон выключаю! :-D :-D :-D

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  7. Аноним

    Кажется, там три голых мужика? *CRAZY*

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    • Аноним

      — Звонили три раза в полицию, а толку нет, — сетует мужчина.
      — Мальчики по вызову все заняты — ответил диспетчер. — Вы шо там так оголодали, что вдвоем на одного кидаетесь?!
      :-D

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