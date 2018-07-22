Обнаженная пара передавалась утехам средь бела дня во дворе в Новосибисрске

21 июля подписчик группы «Инцидент. Новосибирск» Дмитрий сообщил, что прям за его домом на улице Петухова, 95 парочка предается любовным утехам посреди бела дня. —

-Звонили три раза в полицию, а толку нет, — сетует мужчина.