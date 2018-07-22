КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру в районе Зима-Лето!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
Продам комнату - 500 тыс. 8-913-205-40-28
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Двух рабочих придавил сваебой на стройке в Новосибирске

Памятник варенику «Всэ будэ смачно!» установили в Алтайском крае

34 кг ртути в ржавом баллоне обнаружили в Новосибирске

Сгорел коттедж в Бердске

Как и нам: Владимиру Путину не нравится пенсионная реформа

Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме

Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно

Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Видео: кошек и собак из приюта показали на выставке

В субботу прошла выставка собак и кошек.

22.07.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Анатолий:

В субботу прошла выставка собак и кошек


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Видео: кошек и собак из приюта показали на выставке 30001 рубль собрали в Бердске в помощь приюту животных «Надежда» Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Жаль, что заранее не сообщили о проведении этого мероприятия, мы бы тоже сходили посмотреть. Как раз сейчас подумывает собачку завести, может присмотрели бы кого-нибудь и себе.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика