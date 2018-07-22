Двух рабочих придавил сваебой на стройке в Новосибирске

21 июля строительный кран-копёр на стройке упал на рабочих. ЧП произошло в Калининском районе, сваебой завалился на бок в котлован. Одного рабочего кран задел, а второй бросился ему на помощь, спас, но самого засыпало грунтом. На месте происшествия работали два экипажа спасателей МАСС и врачи скорой помощи. Одного пострадавшего при помощи ГАСИ извлекли на поверхность. Об все этом рассказал группа МАСС-54. У одного сломана нога, второй не пострадал.