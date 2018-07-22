Памятник варенику «Всэ будэ смачно!» установили в Алтайском крае

21 июля в Романовском районе в селе Романово Алтайского края в четвертый раз прошел фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!», сообщает сайт правительства региона.

В программе было открытие памятника варенику, праздничное шествие участников, дегустации, выставка необычных вареников, выступления фольклорных коллективов, солистов и народных ансамблей украинской песни из районов края, игры, конкурсы, аукционы и мастер-классы.

Справка: Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края. Праздник вошел в десятку самых популярных у туристов гастрономических фестивалей в России в июле.

В прошлом году фестиваль посетили пять тысяч человек, налепили и съели 568 килограммов вареников.