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34 кг ртути в ржавом баллоне обнаружили в Новосибирске

Металлическую емкость вскрыли и отправили ртуть на утилизацию.

22.07.2018 Фото: МАСС54 Нет комментариев

34 кг ртути в ржавом баллоне обнаружили в Новосибирске

34 кг ртути нашли в Новосибирске

Спасателям МАСС в в пятницу, 20 июля, в Калининском районе Новосибирска на ул. Тайгинская, 3 в ООО «СибРтуть» передали ржавую металлическую емкость для ее транспортировки и  и определения содержимого и дальнейшей утилизации, об этом сообщили  в группе МАСС-54
Емкость вскрыта, в ней находилась ртуть, массой 34, 3 кг, передана для утилизации.


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