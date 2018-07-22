Памятник варенику «Всэ будэ смачно!» установили в Алтайском крае
34 кг ртути в ржавом баллоне обнаружили в Новосибирске
Как и нам: Владимиру Путину не нравится пенсионная реформа
Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме
Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно
Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей
Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске
Нуждаются в жилье 68 детдомовцев в Бердске
Главу разведки США насмешило приглашение Путина Трампом в Вашингтон