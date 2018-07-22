34 кг ртути в ржавом баллоне обнаружили в Новосибирске

Спасателям МАСС в в пятницу, 20 июля, в Калининском районе Новосибирска на ул. Тайгинская, 3 в ООО «СибРтуть» передали ржавую металлическую емкость для ее транспортировки и и определения содержимого и дальнейшей утилизации, об этом сообщили в группе МАСС-54

Емкость вскрыта, в ней находилась ртуть, массой 34, 3 кг, передана для утилизации.