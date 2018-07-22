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Аутсорсинг для копирайтера!

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой «Копирайтер».

22.07.2018 Нет комментариев

Аутсорсинг для копирайтера!В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер.Среда.Бердск:

Редакции требуется копирайтер на удаленной работе. Суть работы — получать темы и отписывать уникальные тексты. По графику сдавать в редакцию. Условия — опыт, русский язык, креативность.

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой «Копирайтер».

 


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