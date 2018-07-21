В рубрику «Сообщи свои новости» написал албанец:
ЕЩЁ ПОДКИНУ НА ВЕНТИЛЯТОР
62 года назад было существенно расширено пенсионное обеспечение советских граждан.
14 июля 1956 года был принят Закон СССР «О государственных пенсиях», которым предусматривались пенсии по старости, по инвалидности и в случае потери кормильца. Пенсии по инвалидности устанавливались не только рабочим и служащим, но и военным рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы, учащимся высших, средних специальных и иных учебных заведений. Для членов семей указанных категорий предусматривались пенсии по случаю потери кормильца.
В законе закреплялись основные принципы советской пенсионной системы:
гарантированные государственные пенсии без каких-либо вычетов из заработка трудящихся;
выплата пенсии за счёт средств общесоюзных фондов;
единые основания пенсионного обеспечения (старость, инвалидность, потеря кормильца);
единый возраст и единые требования к трудовому стажу, необходимому для назначения пенсии;
единый порядок исчисления размера пенсии из заработка с преимуществом для невысокооплачиваемых категорий работников.
В основе исчисления пенсии каждого трудящегося лежал размер зарплаты. Полная пенсия предоставлялась мужчинам с шестидесяти лет со стажем работы не менее двадцати пяти лет и женщинам с пятидесяти пяти лет со стажем не менее двадцати лет.
Приветствовался и длительный срок работы на одном месте. Некоторым категориям трудящихся предоставлялась дополнительная пенсия за выслугу лет. За непрерывный стаж работы начислялись надбавки к пенсии. Надбавку получали и пенсионеры, имеющие на своём иждивении нетрудоспособных членов семьи. Государство поощряло и работающих пенсионеров. Помимо зарплаты им частично или полностью выплачивалась пенсия.
Вот, пожалуйста, изменения в пенсионном законодательстве социально ориентированного государства. Выводы делайте сами.
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У колхозников когда пенсии появились? И какую долю населения они составляли?
Заранее благодарствую за данные. Заценим, насколько социальным было тогдашнее государство.
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В 1935 году в конституции СССР было закреплено право всех граждан страны на пенсионное обеспечение. Единого пенсионного фонда на тот момент не существовало, выплата социальных пособий по нетрудоспособности и старости возлагалась непосредственно на артели, которые должны были создать с этой целью социальный фонд и кассу взаимопомощи.
Также Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О льготах престарелым колхозникам и единоличникам» от 8 сентября 1937 г. были освобождены от поставок сельхозпродукции и уплаты денежных налогов хозяйства колхозников и единоличников, нетрудоспособных ввиду преклонного возраста (60 лет и больше) и не имеющих в семье трудоспособных членов.
Устав сельхозартели 1935 г. (ст. 11) обязывал правление колхоза по решению общего собрания членов артели создавать социальный фонд для оказания помощи инвалидам, старикам, колхозникам, временно утратившим трудоспособность, нуждающимся семьям военнослужащих, для содержания детских садов, яслей и сирот. Фонд должен был создаваться из полученного колхозом урожая и продуктов животноводства в размерах не свыше 2% от всей валовой продукции колхоза. Колхоз, по возможности, выделял в фонд помощи продукцию и денежные средства. По своему усмотрению колхозы также могли устанавливать престарелым колхозникам и инвалидам труда постоянное пенсионное обеспечение путем ежемесячной выдачи им продуктов, денег или начислять трудодни. Размеры и порядок пенсионного обеспечения (пенсионный возраст и необходимый для получения пенсии трудовой стаж) определялись общим собранием членов артели или собранием уполномоченных.
Так что до конца 60-х колхозники тоже получали пенсию, просто выдавало ее не государство, а сам колхоз. Кроме пенсий от колхоза, специалисты и инвалиды Великой Отечественной Войны могли дополнительно получать и государственную пенсию. «Численность таких колхозников была невелика. В Вологодской области в 1963 г. насчитывалось только 8,5 тыс. пенсионеров-колхозников, что составляло не более 10% от общей численности престарелых членов сельхозартелей».
С выходом в 1964 г. «Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов» происходит окончательное становление пенсионной системы СССР и государство полностью берет обязанности по выплатам пенсий на себя. При этом в постановлении Совмина СССР было особо отмечено, что колхозы по своему усмотрению могут сохранить свои пенсионные выплаты — в дополнение к государственной пенсии.
(с)
Есть таблицы , где показано , что к 1963 году колхозники стали значительно больше получать в деньгах , чем в зерне и прочей продукции….) С другой стороны , население СССР в 1922-23гг. насчитывало 150 млн. человек; в 1941г. -196 млн.
Т.е. несмотря на голод начала 30х и «массовые репрессии» , население почему то росло )) А вот сейчас, в эпоху мира, «стабилизации» и «бурный рост ВВП» вдруг начались проблемы с демографией ….)
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» несмотря на голод начала 30х и «массовые репрессии» , население почему то росло »
Если для вас это удивительно, то вы ничего не знаете. От слова ничего. Информационный шум один, из которого вы делаете какие-то выводы.
Был советский мультик про самоуверенного Незнайку. Почему вы забываете стоящее зато вспоминаете ерунду, например какая натуральная тогда была копченая колбаса (которой тупо не было в продаже)?
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