62 года назад было существенно расширено пенсионное обеспечение советских граждан.

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЕЩЁ ПОДКИНУ НА ВЕНТИЛЯТОР62 года назад было существенно расширено пенсионное обеспечение советских граждан.

14 июля 1956 года был принят Закон СССР «О государственных пенсиях», которым предусматривались пенсии по старости, по инвалидности и в случае потери кормильца. Пенсии по инвалидности устанавливались не только рабочим и служащим, но и военным рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы, учащимся высших, средних специальных и иных учебных заведений. Для членов семей указанных категорий предусматривались пенсии по случаю потери кормильца.

В законе закреплялись основные принципы советской пенсионной системы:

гарантированные государственные пенсии без каких-либо вычетов из заработка трудящихся;

выплата пенсии за счёт средств общесоюзных фондов;

единые основания пенсионного обеспечения (старость, инвалидность, потеря кормильца);

единый возраст и единые требования к трудовому стажу, необходимому для назначения пенсии;

единый порядок исчисления размера пенсии из заработка с преимуществом для невысокооплачиваемых категорий работников.

В основе исчисления пенсии каждого трудящегося лежал размер зарплаты. Полная пенсия предоставлялась мужчинам с шестидесяти лет со стажем работы не менее двадцати пяти лет и женщинам с пятидесяти пяти лет со стажем не менее двадцати лет.

Приветствовался и длительный срок работы на одном месте. Некоторым категориям трудящихся предоставлялась дополнительная пенсия за выслугу лет. За непрерывный стаж работы начислялись надбавки к пенсии. Надбавку получали и пенсионеры, имеющие на своём иждивении нетрудоспособных членов семьи. Государство поощряло и работающих пенсионеров. Помимо зарплаты им частично или полностью выплачивалась пенсия.

Вот, пожалуйста, изменения в пенсионном законодательстве социально ориентированного государства. Выводы делайте сами.

Спасибо за внимание.