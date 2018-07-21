КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру в районе Зима-Лето!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
Продам комнату - 500 тыс. 8-913-205-40-28
Продам 2-ую квартиру в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Как и нам: Владимиру Путину не нравится пенсионная реформа

Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме

Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно

Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Нуждаются в жилье 68 детдомовцев в Бердске

Главу разведки США насмешило приглашение Путина Трампом в Вашингтон

В сквере с памятным камнем чернобыльцам в Бердске убирают мусор сами ликвидаторы катастрофы на ЧАС

Офис правозащитной организации «Русь сидящая» обстреляли в Новосибирске

Не пускает в комнату строителей для прокладки труб жилец общежития в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Сгорел коттедж в Бердске

В результате пожара огнем уничтожена крыша дома, повреждена крыша гаража.

21.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Сгорел коттедж в Бердске

Пожар уничтожил жилой дома

20 июля в 22.52 в Бердске  пожар произошел в частном жилом доме по ул. Солнечная,19.  В результате пожара огнем уничтожена крыша дома, повреждена крыша гаража. В 02.08  пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 ед. техники и 8 человек личного состава, сообщает МЧС по НСО.

Дом строящийся и в нем никто не проживал, на место приезжал владелец и уверил пожарных, что в доме не может быть людей.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В Бердске сгорел недостроенный дом и гараж Сгорел коттедж в Бердске В пос. Боровой в Бердске ночью сгорел дом

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 40% - только с 5 по 9 июня!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика