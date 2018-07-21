Сгорел коттедж в Бердске

20 июля в 22.52 в Бердске пожар произошел в частном жилом доме по ул. Солнечная,19. В результате пожара огнем уничтожена крыша дома, повреждена крыша гаража. В 02.08 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 ед. техники и 8 человек личного состава, сообщает МЧС по НСО.

Дом строящийся и в нем никто не проживал, на место приезжал владелец и уверил пожарных, что в доме не может быть людей.