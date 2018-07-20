Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей

По данным сайта Gismeteo www.gismeteo.ru, на смену жарким солнечным дням в Бердске в эту субботу и воскресение придёт пасмурная погода и небольшие дожди.

В ночь с пятницы на субботу синоптики прогнозируют дождь. Температура в тёмное время суток будет держаться около +17 градусов. Прохладнее всего будет утром, температура упадёт до +15, предположительно будет дождь. Ветер умеренный, северо-восточный, от 4 до 7 м/с. Весь день небо над Бердском будет стянуто облаками.

В воскресенье погода будет не лучше — ясная ночь сменится пасмурным утром. Температура в первой половине дня будет держаться в пределах от +13 до +15 градусов. На весь день, с 10 утра и до 10 вечера, обещают дождь и слабый ветер, 3-5 м/с. Влажность воздуха будет достигать 78%. К вечеру станет немного теплее — до +17 градусов.