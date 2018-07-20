Кто голосовал за счастливое будущее?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалКТО ГОЛОСОВАЛ ЗА СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ?

Единая Россия: Для повышения пенсионного возраста в РФ нет никаких оснований

Шёл 2011 год…

Пруф: офф.сайт Единой России http://er.ru/news/56414/

Вытащу оттуда самое лучшее:

«Мы категорически против повышения пенсионного возраста и обсуждения этого вопроса в ближайшие годы Во-первых, нет для этого социальных предпосылок, поскольку у нас крайне низкая продолжительность жизни и тяжелые условия труда, — сказал депутат Госдумы. — Во-вторых, эта мера экономически абсолютно необоснованна и неэффективна повышение пенсионного возраста способно сократить дефицит пенсионного фонда, в лучшем случае, на 10 процентов. «Но при этом потребуется увеличение социальных расходов, например, в сфере занятости, поскольку вырастет безработица. Это создаст проблемы в бюджетной сфере, где сегодня большинство технического персонала, работающего на низших должностях, как правило, пенсионеры, совмещающие работу с пенсией Мы считаем, что до реализации целей, заложенных в нашей программе «2020», а в их число входит увеличение средней продолжительности жизни в нашей стране до 75 лет, этот вопрос обсуждать, по меньшей мере, преждевременно Решение о том, как развивать пенсионную систему, каковы должны быть взносы, каков должен быть возраст, будет приниматься гласно и открыто, с учетом мнения всех заинтересованных сторон. В первую очередь, профсоюзов, объединения работодателей и объединения пенсионеров. Ранее президент России Дмитрий Медведев также заявил, что возраст выхода на пенсию в ближайшие годы повышаться не будет. По словам Медведева, повышение пенсионного возраста не планируется не потому, что для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия. Против повышения возраста выхода на пенсию высказался лидер Партии, премьер-министр РФ Владимир Путин 30 мая текущего года на встрече с рабочими Тверского экскаваторного завода он заявил, что «нет необходимости

повышать пенсионный возраст.

Вчера все депутаты Единой России проголосовала ЗА поднятие пенсионного возраста (акромя Поклонской, за что теперь её хотят из партии исключить)