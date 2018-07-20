Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно

Смертность от несчастных случаев, отравлений, травм, убийств, самоубийств и других внешних воздействий в Новосибирской области с 2007 г. занимает третье ранговое место после сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований. За последние 10 лет из-за неестественных причин смерти ежегодно в среднем уходило из жизни примерно 3,8 тыс. человек.

В 2017 г. в структуре смертности по причинам внешние причины смерти продолжили удерживать третье место. Число умерших от этих причин составило 3 тыс. человек. По сравнению с 2016 г. отмечено снижение смертности на 269 человек (на 8,3%), но она остается по-прежнему высокой.

Несчастные случаи, отравления и травмы занимают весомое место в структуре причин смерти трудоспособного населения. Они обуславливают гибель четверти всех умерших в этом возрасте (24%): почти каждого четвертого из всех умерших мужчин и каждой шестой женщины. При этом на самоубийства, убийства и случайные отравления алкоголем приходится 38% от всех неестественных причин смерти трудоспособного населения. 77% из 3 тыс. погибших в 2017 г. составляли мужчины (2,3 тыс.), причем 76% из них – трудоспособного возраста.

Среди всего населения смертность от внешних причин среди мужчин выше, чем у женщин в 3,3 раза, в трудоспособном возрасте – в 6,4 раза.

С 2015 г. наблюдается снижение уровня смертности от неестественных причин. В 2017 г. от неестественных причин погибло 8,3% всех умерших, в то время как в 2014 г. – 10,6%.

Среди сельских жителей показатель смертности от внешних причин значительно выше, чем у горожан, за 2017 г., соответственно, 140 и 98 человек на 100 тыс. населения. Наблюдается увеличение разницы показателей смертности от этих причин между городским и сельским населением.

Структура причин смертности от несчастных случаев существенно не меняется. Первое место занимают самоубийства, второе – все виды транспортных травм, случайные отравления алкоголем – третье, убийства – четвертое. В структуре смертности от внешних причин в 2017 г. первое место занимают самоубийства (19% случаев), на втором – случайные отравления алкоголем (8,3%), третьем – убийства (7,7%), четвертом – ДТП (6%).

За 2017 г. зафиксировано сокращение числа умерших от внешних причин смерти в целом, а также по отдельным причинам: от случайных отравлений алкоголем – в 1,5 раза, от убийств – на 15%, от транспортных травм (всех видов) – на 10%, в т.ч. от ДТП – на 8%, от самоубийств – на 7%.

Смертность жителей области от внешних причин в 2017 г. составляет 107 человек на 100 тыс. населения (в 2016 г. – 117 чел.).

В прошлом году на 100 тыс. жителей приходилось 20 самоубийств. В целом суициды составили 568 погибших. Несмотря на сокращение абсолютного числа самоубийств, их доля во внешних причинах увеличилась. В сельской местности показатель смертности от самоубийств в 2,5 раза выше, чем в городских поселениях области (39 и 15,5 на 100 тыс. населения, соответственно). Мужчин-самоубийц в 4,2 раза больше, чем женщин. В прошлом году 40% самоубийц было моложе 40 лет. Пик суицидальных случаев приходился на возраст 30-34 лет и 70 лет и старше, 24 самоубийства совершено лицами в возрасте от 10 до 19 лет.

Смертность от внешних причин всегда была тесно связана с уровнем потребления алкогольных напитков, приводящим к случайным отравлениям. На их долю приходится 246 умерших (8,3% от всех неестественных причин). Прослеживается благоприятная тенденция – сокращение смертности от отравлений алкоголем в 3,4 раза (с 21 человека на 100 тыс. населения в 2001 г. до 9 – в 2017 г.). В трудоспособном возрасте находилось 68% погибших от отравлений алкоголем. Наибольшее число смертельных отравлений алкоголем приходится на лиц в возрасте 55-64 лет (31% общего числа погибших от данной причины смерти). Злоупотребление алкоголем оказывает значительное влияние на повышение уровня смертности и от других неестественных причин – убийств, дорожно-транспортных происшествий и т.д.

В 2017 г. от рук убийц погибло 8 человек из каждых 100 тыс. населения. 81% из них находился в трудоспособном возрасте, а 14 человек были моложе 25 лет. Среди сельчан показатель смертности от убийств выше, чем среди городских жителей (соответственно, 12 и 7 человек на 100 тыс. населения). Среди погибших насильственной смертью мужчин в 3 раза больше, чем женщин.

От всех видов транспортных травм погибло 325 человек, непосредственно на дорогах – 182 человека. На 100 тыс. населения это составило 12 человек, из них более половины (56%) – погибшие в результате ДТП (6,5 человек из каждых 100 тыс. населения).

Смертность жителей области от внешних причин выше, чем в целом по России (104 чел. на 100 тыс. населения), но ниже показателей смертности по СФО (131 чел. на 100 тыс. населения).

В 2017 г. по СФО отмечен наиболее высокий уровень смертности от внешних причин в сравнении с РФ и Новосибирской областью. Коэффициент смертности от самоубийств в СФО выше российского показателя в 1,7 раза, областного – в 1,2 раза. Верхнюю позицию по смертности от случайных отравлений алкоголем также занимает СФО в целом (11 чел. на 100 тыс. населения). Смертность от убийств в области в 1,3 раза выше, чем по России в целом, и на столько же ниже показателя по СФО. Новосибирская область стабильно находится на втором месте. Однако, от всех видов транспортных травм область «уступает» и РФ, и СФО на 18% и 14%.

Источник: Новосибирскстат