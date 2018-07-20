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Россия увеличивает экспорт сельхозтехники

За первое полугодие 2018 года экспорт сельскохозяйственной техники из России увеличился на 57% и составил 6,6 млрд рублей. Среди покупателей техники — страны СНГ и Европы.

20.07.2018 Нет комментариев

Россия увеличивает экспорт сельхозтехники

Основной спрос сосредоточен вокруг тракторов, уборочной техники, почвообрабатывающей и посевной техники. По итогам года экспорт сельхозтехники может вырасти на 26,6% и составить 10 млрд рублей, прогнозируют в Минпромторге.

Основными экспортёрами отечественной сельхозтехники выступают «Ростсельмаш» и «Петербургский тракторный завод». Последний поставляет технику даже в Австралию и Канаду. В настоящее время российскую технику приобретают 47 стран. Согласно принятой стратегии развития экспорта продукции сельхозмашиностроения к 2025 году число стран-импортеров должно вырасти до 65.

При этом российское сельское хозяйство в полной мере не оснащено производительной техникой. На российских полях не хватает ни тракторов, ни комбайнов, а доходность отрасли остается невысокой, что не позволяет обновлять парк техники. Как отмечают в компании Технокор, российские аграрии снижают издержки за счет приобретения более бюджетных белорусских и китайских машин. Так благодаря поддержке, которую получают белорусские производители, их сельхозтехника оказывается на 15-20% дешевле российской.

В свою очередь отечественные производители не могут пожаловаться на отсутствие поддержки: за последние пять лет только на программу субсидирования скидок покупателям сельхозтехники было выделено 34,05 млрд рублей. В текущем году на программу субсидирования скидок предусмотрено 10 млрд рублей.


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