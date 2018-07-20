КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1 комнатную квартиру в районе Зима-Лето!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
Продам комнату - 500 тыс. 8-913-205-40-28
Продам 2-ую квартиру в Центре!
Продам 1-ю на Ленина 85 8-913-919-1272 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно

Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Нуждаются в жилье 68 детдомовцев в Бердске

Главу разведки США насмешило приглашение Путина Трампом в Вашингтон

В сквере с памятным камнем чернобыльцам в Бердске убирают мусор сами ликвидаторы катастрофы на ЧАС

Офис правозащитной организации «Русь сидящая» обстреляли в Новосибирске

Не пускает в комнату строителей для прокладки труб жилец общежития в Бердске

Поднимет в небо победивших рак детей Александр Орлов на параплане на аэродроме «Бердск Южный»

Поезд насмерть сбил женщину на станции «Сеятель» в Новосибирске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Около дом 14 по ул.Красная Сибирь построят очередной торговый центр?

Дом № 134 по ул.Красная Сибирь глухим забором перекрывает проходы пешеходам к остановке ДК «Родина».

20.07.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала  Светлана:
Дом № 134 по ул.Красная Сибирь глухим забором перекрывает проходы пешеходам к остановке ДК «Родина». Объясняют тем, что якобы в ближайшее время на этой поляне построят торговый центр. Вопросы к власти — действительно ли ждать нового торгового центра вместо детской площадки? И еще вопрос — разве не надо согласовывать такие заборы? Скоро по городу вообще не пройдешь, все огораживаются.

Около дом 14 по ул.Красная Сибирь построят очередной торговый центр? Около дом 14 по ул.Красная Сибирь построят очередной торговый центр? Около дом 14 по ул.Красная Сибирь построят очередной торговый центр?


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей Кто голосовал за счастливое будущее?

(1) Комментарий

  1. Невдомек

    «Продсиб» однако…. *CRAZY*

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика