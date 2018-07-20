Около дом 14 по ул.Красная Сибирь построят очередной торговый центр?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаДом № 134 по ул.Красная Сибирь глухим забором перекрывает проходы пешеходам к остановке ДК «Родина». Объясняют тем, что якобы в ближайшее время на этой поляне построят торговый центр. Вопросы к власти — действительно ли ждать нового торгового центра вместо детской площадки? И еще вопрос — разве не надо согласовывать такие заборы? Скоро по городу вообще не пройдешь, все огораживаются.