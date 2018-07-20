Около дом 14 по ул.Красная Сибирь построят очередной торговый центр?

Почти 4 тысячи человек умирают не своей смертью в Новосибирской области ежегодно
Провести выходные на пляже бердчанам вряд ли удастся из-за дождей
Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске
Нуждаются в жилье 68 детдомовцев в Бердске
Главу разведки США насмешило приглашение Путина Трампом в Вашингтон
В сквере с памятным камнем чернобыльцам в Бердске убирают мусор сами ликвидаторы катастрофы на ЧАС
Офис правозащитной организации «Русь сидящая» обстреляли в Новосибирске
Не пускает в комнату строителей для прокладки труб жилец общежития в Бердске
Поднимет в небо победивших рак детей Александр Орлов на параплане на аэродроме «Бердск Южный»
Поезд насмерть сбил женщину на станции «Сеятель» в Новосибирске
«Продсиб» однако….
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