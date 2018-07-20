Как бороться с авто, на котором сутками орет сигнализация?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаМашина со включенной сигнализацией орет под окнами уже почти 12 часов. На Северном микрорайоне, предположительно на охраняемой стоянке, что на крыше двухэтажных гаражей, с глубокой ночи орет сигнализация. С 3-30 утра точно, может быть и раньше. Сейчас, в 13:00 шум не прекратился. Остается либо наглухо закрывать окна и томиться в жаре, либо наслаждаться этой сиреной. А как быть тем, у кого старые окна, пропускающие звуки?