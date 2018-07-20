Особенности аренды автомобилей в Грузии

На каком автомобиле остановиться – малолитражке или внедорожнике?

Система общественного транспорта в Грузии является довольно специфичной и непривычной для иностранца, поэтому осматривать красоты этой удивительной страны лучше из окна собственного авто или взятого напрокат.

Хоть в Грузии много гор, основные дороги находятся в хорошем состоянии, и ездить по ним одинаково комфортно на всех видах автомобилей. А есть участки повышенной сложности, на которых и внедорожнику придется туго. Поэтому, планируя брать машину напрокат, учитывайте характер местности, по которой будете ездить.

Если маршрут пролегает через Сванетию, Гергети, перевал Годердзи и Батуми, берите полноприводный джип – будет спокойнее и безопаснее. Если погода хорошая, то по горам можно путешествовать и на малолитражном авто, однако в случае дождей или снегопадов ситуация может резко поменяться, и можно застрять на дороге на неопределенный период. Местные жители в основном передвигаются на джипах, да и то частенько буксуют и вызывают трактор. Если же вы не планируете выезжать за городские пределы, а колесить по уютным улочкам, выбирайте небольшой автомобиль эконом-класса – на нем вам будет комфортно и удобно.

Как в Грузии найти авто по приемлемой стоимости

Для этого надо изучить вопрос. Вы сможете несколько выиграть в цене, если зарезервируете машину по интернету и заранее. Ведь в день обращения может не оказаться в наличии того авто, которое вам необходимо.

Следует иметь в виду также, что многие транспортные компании устраивают разнообразные акции, воспользовавшись которыми, можно несколько сэкономить на стоимости. Важно знать, что аренда может быть дешевле, если вы возьмете автомобиль на длительный срок.

Ориентируйтесь на то, что прокат автомобилей в международной компании с мировым именем будет на порядок дороже, но и гарантий арендодатель предоставит больше, и машину получше.

Со многими местными компаниями вопросы решать гораздо легче, но от некоторых проблем они вас оградить не смогут.

Поэтому такие вопросы решаются в индивидуальном порядке – кому что подходит.

Также следует заметить, что правила дорожного движения в Грузии лучше не нарушать, даже если так поступают местные водители. Если вас остановили за превышение скорости, придется заплатить штраф в размере 20 долларов США, «двойная сплошная» может стоить 50 долларов, выброс мусора из окна – 120, не пристегнутым ремнем безопасности это обойдется в 15 «американцев». Так что будьте предельно внимательны!