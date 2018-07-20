Кому написать про загаженную землю Минобороны: Путину? Трампу? Шойгу?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала гражданский журналист

Сижу-думаю: то ли у нашей администрации полная недееспособность, то ли умышленное злостное вредительство? не могу понять, из каких соображений в двух километрах от центра администрация мало того, что закрывает глаза на создание трущобы, так ещё и активно сама в этом участвует? да, я опять об анклаве, где я-не-я и лошадь не моя — земле Министерства обороны.

Мало того, что дорога дурацкими действиями администрации с одной стороны и бездействием – с другой, превратилась в хзчо, мало того, что вдоль дороги администрация инициировала создание свалки, куда теперь население уверенно выбрасывает вообще что угодно, вплоть до дохлых животных, мало того, что там вольготно теперь живут бомжи и крысы, так ещё и заражённую фекальную землю возят тоже туда.

Земля МО — это, конечно, анклав, но он не в параллельной реальности находится, всё это говнище так или иначе рано ли поздно попадает в город с водой, по воздуху, разносится животными и развозится машинами.

Почему гадить на земле МО администрация считает для себя возможным, а хотя бы своё же убрать — так «данная территория не числится в реестре муниципального имущества г. Бердска. Работы … не представляются возможными, так как это нецелевое использование бюджетных средств». Нельзя оформить сервитут на эту землю? И огородить нельзя?

Вот это что — патологическая тупость, сознательное вредительство или недееспособность в области контроля служб и подчинённых?

В чём глубинный смысл управления нашей администрации, если она не может навести порядок в городе и создать безопасную и комфортную среду проживания? м?

Но это всё, конечно, риторика, а собственно вопрос у меня такой: как вы думаете, куда писать про эту землю? в прокуратуру? в МО? Путину? Трампу? в спортлото?