Фото: чья «гениальная» дизайнерская инженерная мысль посетила рабочих на ул.Лунная?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаРемонт тротуаров по ул.Лунная. У нас как всегда — все по-русски. Вот такая «гениальная» дизайнерская инженерная мысль соединить новый и старый тротуар в районе остановки возле дома №138 по Красной Сибири.