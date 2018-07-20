Нуждаются в жилье 68 детдомовцев в Бердске

Пять бывших детдомовцев получат квартиры в этом году в Бердске. Еще шестеро нуждающихся в жилье имеют право на компенсацию за наем жилого помещения.

В целях комплексного решения вопроса соблюдения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории города своевременно организуется и проводится вся необходимая работа по реализации государственного полномочия по обеспечению жильем вышеназванной категории граждан, отметила замначальника отдела опеки попечительства Татьяна Кулькова. Для этого ведут прием документов от граждан, претендующих на включение в список, готовят проекты правовых актов о включении граждан в список на обеспечение жильем, либо об отказе во включении;

формируют сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

прогнозируют потребность в обеспечении жильем детей-сирот, о чем ежеквартально направляют сведения в министерство социального развития Новосибирской области.

До 1 июня текущего финансового года направляются заявки для расчета планируемого объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий на следующий финансовый год.

С начала 2018 года в отдел опеки и попечительства обратилось 19 человек по вопросам о включении в список граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями по договорам специализированного найма. Все были включены в список.

Всего учтено в списке 68 человек, из них 36 человек достигли возраста 18 лет и имеют право на получение жилья.

В соответствии с законодательством жилые помещения предоставляются лицам из числа детей-сирот по достижению возраста 18 лет, а именно, по окончании учреждений профессионального образования и прохождении службы в рядах Российский Армии.

Из лиц, достигших совершеннолетия, 11 человек нуждаются в обеспечении жильем в 2018 году: 5 человек будут обеспечены квартирами в этом году, оставшиеся 6 человек получат компенсацию денежных средств за найм жилья. В министерство труда и социального развития отдел опеки и попечительства направил ходатайство о дополнительном финансировании с учетом нуждающихся.

В 2017 году было приобретено 9 жилых помещений на общую сумму 11 501, 7 тыс. рублей.

Все жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированого жилого фонда сроком на 5 лет, по окончании установленного срока с лицами из числа детей-сирот заключаются договоры социального найма и они будут иметь право на приватизацию данных квартир.

Все жилые помещения соответствует установленным санитарно-техническим нормам и правилам, так в 2017 году надзорные органы (представители минсоцразвития НСО и инспектор госжилнадзора) проверили качество предоставленного жилья. Нарушений не нашли.

Отдел опеки и попечительства контролирует условия проживания в выделенных квартирах детей-сирот, составляет акты обследования с выводами и сроками устранения каких-либо нарушений, проводит работу по преодолению трудных жизненных ситуаций. Основные нарушения: несвоевременная оплата коммунальных услуг (накопление долгов 38-40 тыс. рублей), сдача полученного жилья в аренду.

Качество приобретаемого муниципалитетом жилья для детей-сирот в Мошковском районе 19 июля проверил врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов в рамках рабочей поездки, сообщили в региональном правительстве. Он отметил, что жилье соответствует требованиям.

Мошковскому району на приобретение жилья для детей-сирот в текущем году выделено около 8 млн рублей. Общий бюджет 2018 года на данные цели составляет более 430 млн рублей, что позволит обеспечить жилыми помещениями 325 человек. На август уже запланировано вручение ключей от 17 квартир в Искитимском районе.

С 2017 года по инициативе министерства был изменен подход к проведению проверок качества предоставленных жилых помещений: к участию в проверках пригласили специалистов государственного строительного надзора и государственной жилищной инспекции Новосибирской области. На текущий год в планах – 17 проверок качества приобретенных жилых помещений.

Лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам защиты жилищных прав. В перечне юридических фирм, предоставляющих эту услугу на территории региона — 181 адвокат. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства в разделе «Обращения граждан».

С претензией к качеству жилья можно обратиться по горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области – 8-800-100-00-82.