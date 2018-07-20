Главу разведки США насмешило приглашение Путина Трампом в Вашингтон

Главу американской национальной разведки Дэниэла Коутса удивила новость о том, что президент США Дональд Трамп пригласил главу России Владимира Путина на встречу в Вашингтон. Сообщение об этом во время интервью на форуме по безопасности в Аспене ему зачитала журналистка телеканала NBC News.
«Повторите, я вас правильно расслышал?» — отреагировал на это со смехом Коутс. «Хорошо», — протянул он после того, как журналистка еще раз зачитала новость. «Это [встреча Трампа и Путина в Вашингтоне] будет нечто особенное», — добавил глава разведки США.
О том, что американский лидер поручил своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон ранее, 19 июля, на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Очередная встреча глав США и России, по ее словам, может состояться уже осенью. Стороны, как подчеркнула пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов, уже ведут переговоры по этому вопросу.
Подобное приглашение со стороны Трампа прозвучало спустя всего три дня после его саммита с российским президентом в Хельсинки. В ходе этих переговоров политики несколько часов говорили в формате тет-а-тет, а затем оба заявили о своей удовлетворенности встречей. На ней президенты, в частности, обсудили ситуации на Украине и в Сирии, а также ядерное разоружение. В ходе итоговой пресс-конференции Путин в очередной раз отверг обвинения в причастности российских властей к вмешательству в американские выборы 2016 года. Позже эту позицию поддержал Трамп. Он заявил, что Москва прекратила вмешиваться во внутреннюю политику США.
После таких слов американского лидера в Штатах раскритиковали сенаторы. В частности, Джон Маккейн отозвался о совместном брифинге Путина и Трампа как об «одном из самых позорных выступлений» президента США. А Джин Шахин в свою очередь потребовала вызвать в конгресс для дачи показаний переводчицу Трампа Марину Гросс (она присутствовала при личной встрече глав России и США). Только этот человек, как считает сенатор, может помочь «определить, чем Трамп поделился или что он пообещал Путину от имени» США во время общения за закрытыми дверями.
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Истерический смешок, наверно — непроизвольный.
На измене чувак.
Кстати, зачем этого чиновника именовать главой?
Это же не глава колхоза. Он директор (некий недоминистр).
Полноценных министров американцы именуют секретарями.
Трамп — не является полным хозяином исполнительной власти. Выгнать этого директора он может своим распоряжением немедля. Нового же кандидата должен утвердить простым большинством сенат. Но желающих
занять столь престижную должность в Вашингтоне — как собак нерезаных. Сдерживать себя надо и не хихихать.
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Провожать Путина в дальнюю дорогу вышло 92% России.
Со слезами на глазах, люди в ичстерике кричали: — И не возвращайся обратно никогда!
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Правильно Шварц сказал про «макаронину». Трамп выпал из реальности, над ним уже откровенно стебаются и ржут.
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