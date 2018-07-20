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Фото: КБУ погубили газон и испортили дорожки

Сначала облагородили детскую площадку, а при укладке асфальта на тротуар, уничтожили посеянный газон и дорожки раствором и щебенкой.

20.07.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Рогачёва, 20А:

Полнейшая бесхозяйственность в системе КБУ. Сначала облагородили детскую площадку, а при укладке асфальта на тротуар, уничтожили посеянный газон и дорожки раствором и щебенкой. Как так можно, не уважать друд своих коллег и так попустительски относиться к вложенным бюджетным средствам. Пора прокуратуре, рассмотреть вопиющую бесхозяйственность и растраченные в пустую средства бюджета.

Фото: КБУ погубили газон и испортили дорожки Фото: КБУ погубили газон и испортили дорожки Фото: КБУ погубили газон и испортили дорожки Фото: КБУ погубили газон и испортили дорожки


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY* «Птичку жалко»(с)

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  2. Аноним

    Новый руководитель КБУ, ответственно начал свою работу :-D !

    Thumb up 1 Thumb down 0

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