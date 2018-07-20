Фото: КБУ погубили газон и испортили дорожки

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Полнейшая бесхозяйственность в системе КБУ. Сначала облагородили детскую площадку, а при укладке асфальта на тротуар, уничтожили посеянный газон и дорожки раствором и щебенкой. Как так можно, не уважать друд своих коллег и так попустительски относиться к вложенным бюджетным средствам. Пора прокуратуре, рассмотреть вопиющую бесхозяйственность и растраченные в пустую средства бюджета.