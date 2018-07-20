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Поезд насмерть сбил женщину на станции «Сеятель» в Новосибирске

По словам очевидцев, погибшей на вид было около 30 лет. Трагедия произошла утром 20 июля.

20.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

 

Поезд насмерть сбил женщину на станции «Сеятель» в Новосибирске

Люди продолжают гибнуть на ЖД путях

20 июля в районе станции Сеятель насмерть поезд сбил женщину. Происшествие произошло в районе 9 часов утра. Как сообщают очевидцы, погибшей на вид было около 30 лет.

— Смертельно травмирована женщина. В настоящее время следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пока никаких данных больше нет. Следователь еще не отзвонился, он еще работает на месте происшествия. Другой информации пока нет, — подтвердила факт произошедшего «Курьер.Среда.Бердск» старший помощник руководителя СК России Яна Стрижова.

Напомним, что в первом полугодии 2018 года в Новосибирской области произошло 19 случаев травм на железной дороге, в том числе 14 со смертельным исходом. В первом полугодии 2017 года произошло 23 случая , в том числе 15 — смертельных. В Бердске за последний месяц произошло 4 смертельных случая на железнодорожном пути. В основном под движущийся состав попали люди преклонного возраста. По информации Западно-сибирского следственного управления на транспорте, все эти несчастные случаи — следствия грубого нарушения правил поведения на ЖД путях и человеческой беспечности.


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