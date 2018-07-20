Поднимет в небо победивших рак детей Александр Орлов на параплане на аэродроме «Бердск Южный»

22 июля на аэродроме «Бердск Южный» дети, перенесшие онкологические заболевания, осуществят полет на параплане. В высь отправятся 6 участников спортивной команды, представляющей Новосибирск во всемирной Гонке Победителей. Мероприятие проводится фондом «Защити жизнь» и планерным клубом «Вектор». Инструктором выступит известный новосибирский инструктор-экстремал Александр Орлов.

— Я обеспечиваю техническую часть полета. Безопасность, проведение. Дети на полет реагируют спокойно. Для меня тогда это стало настоящим открытием. Только с 2012 года я летаю с детьми массово, группами, — объясняет свою роль Александр. — У меня появилась возможность оценить реакцию детей на высоту. Тогда я понял, что до семи лет дети абсолютно не боятся высоты. Ведут себя спокойно, не напрягаются, болтают ножками, поют, разговаривают. Страх высоты формируется позже.

Гонка Победителей — благотворительная акция, проводимая фондом «Подари жизнь». Это спортивное соревнование для детей, поборовших онкологические заболевания. Акция интернациональная, участие примут ребята из 14 стран, включая Индию, Германию и Египет. От Новосибирска туда направляется команда из шести человек, пяти ребят и одной девушки. Именно ей предоставлена честь поднять флаг своей команды на высоту 700 метров.

— Это осуществление их мечты. У меня есть определенный ресурс, которым я могу поделиться с детьми, с инвалидами. Такие полеты я провожу ежегодно. У фонда «Защити жизнь» это уже седьмая акция. В первый раз мы увидели горящие глаза детей и решили, что такое должно стать регулярным. Каждый раз фонд готовит новых детей, в этом году это будет спортивная команда, которая едет в Москву на Гонку Победителей. Спортивная команда у меня впервые.

Обычно, примерно через примерно месяц мы еще раз встречаемся с детьми и родителями. Родители рассказывают, что дети не перестают вспоминать полеты, у них очень живы эти впечатления. Терапевтический эффект очень сильный, гораздо сильнее, чем от любых лекарств.

Для Александра ежегодные полеты с пережившими онкологические заболевания детьми не единственная благотворительная акция. Уже третий год он проводит полеты с инвалидами-колясочниками. Кроме того, в 2018 году проводились полеты с группами слабовидящих людей. Бесплатные полеты достаются не только инвалидам, но и людям искусства. На прошлых выходных «Вектор» проводил акцию «Поэту по полету». Те, в свою очередь, в поэтической форме выражали свои чувства и впечатления от полета.

-Фонд «Защити жизнь» оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями. Рак — болезнь опасная, а лечение сложное и длительное, ребенок иногда годами живет в больнице. Поэтому после выздоровления ребенку необходима социальная реабилитация, которая поможет ему вернуться в обычную жизнь и поверить в свои силы, — рассказывает Евгения Голоядова, президент фонда.

Фонд «Защити жизнь» был основан в 2009 году. Он курирует лечение и реабилитацию детей с онкозаболеваниями на всех этапах и оказывает посильную поддержку. Благодаря фонду ребята могут продолжать радоваться жизни и активно принимать участие в социальной жизни, а их родители получают значительное облегчение тяжелой ноши. Фонд помогает как в лечении, так и в организации жизни подопечных.