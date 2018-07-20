КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1 комнатную квартиру в районе Зима-Лето!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
Продам комнату - 500 тыс. 8-913-205-40-28
Продам 2-ую квартиру в Центре!
Продам 1-ю на Ленина 85 8-913-919-1272 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Поднимет в небо победивших рак детей Александр Орлов на параплане на аэродроме «Бердск Южный»

Поезд насмерть сбил женщину на станции «Сеятель» в Новосибирске

675,5 млрд рублей к 2034 году появится у регионов на повышение пенсий

Кто из депутатов от Новосибирской области поддержали закон о повышении пенсионного возраста в Госдуме

Экс-президент Южной Кореи получила еще восемь лет тюрьмы

Зарезали фигуриста Дениса Тена в Алма-Ате

Игрок WorldofTanks перепутал реальность и из пневматики убил прохожего в Новосибирске

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Сильный резерв управленческих кадров формируют в Новосибирской области

Закрыли решеткой парковку для частных автобусов у ДК «Родина» в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Не пускает в комнату строителей для прокладки труб жилец общежития в Бердске

Бердчанин считает, что дополнительные трубы отопления и горячего водоснабжения повысят температуру в помещении в два раза. Жилец Боровой, 100 написал жалобу в прокурору.

20.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Не пускает в комнату строителей для прокладки труб жилец общежития в Бердске

Жители дома №100 по ул. Боровой дождались капремонта

Взять под контроль исполнение проекта капремонта дома №100 по ул. Боровой попросил житель бывшего общежития прокурора Бердска.

Ремонт в доме идет полным ходом. По планам должен завершиться 15 августа. По словам жителя дома №100 по ул. Боровой Стефана Зибера, проект предусматривает проведение через восемь комнат на первом этаже труб отопления, горячей и холодной воды диаметром порядка 50 мм.

— Трубы отопления в комнатах уже есть, а еще появятся и дополнительные. Они их заключат в изоляцию, потом закроют кожухом. И в комнатах, где живут люди, появится «барабан» из труб. Температура поднимется в полтора-два раза, а может быть, и больше. Это будет невыносимо, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Стефан Зибер.

По словам Стефана Францевича, он не дает проводить трубы в своей комнате, чем тормозит работу подрядной организации.

— Другие жильцы просто не понимают, к чему это приведет. И что это нарушение строительных и санитарных норм, а также прав жильцов, — сокрушался Зибер.

По мнению Стефана Францевича, есть другой вариант прокладки труб. В траншее под полом.
Или вывести трубы наружу фундамента здания и провести в траншее вдоль стены мимо комнат. Это обойдется не дороже, чем через них, и не приведет к переделке системы, что будет неизбежно из-за жалоб жителей и требований санэпиднадзора, уверил пенсионер.

— Если прокуратура Бердска не сможет остановить произвол проектно-подрядных организаций при ремонте дома №100 по ул. Боровой, то я обращусь к министру строительства и ЖКХ РФ, — подчеркнул Зибер.

Жалобу на действия проектно-подрядных организаций Стефан Зибер подал и в Роспотребнадзор.

Данный дом обслуживает УК «Вербена». По словам ее руководителя Ирины Деминцевой, Стефан Зибер не является собственником жилья в доме №100 по ул. Боровой. Собственником комнаты, где он проживает, является ООО БЭМЗ.

— За данный проект ремонта собственники проголосовали. Вся проектно-сметная документация прошла экспертизу. Есть Ростехнадзор, который контролирует. Есть технический заказчик — администрация города Бердска. Все работы согласованы, — объяснила Ирина Андреевна.

По словам руководителя УК «Вербена», вопросы по поводу допуска строителей в помещение решаются с собственниками жилья. Подрядная организация занимается этими вопросами самостоятельно. В случае, когда у них возникают проблемы с допуском в какие-либо комнаты, обращаются в управляющую компанию.

— Если собственник, в данном случае ООО БЭМЗ, примет решение и напишет отказ от того, чтобы подрядная организация зашла в помещение и поменяла какие-либо коммуникации, то на это у него есть право. Ответственность за отказ от проведения работ будет нести собственник, — подчеркнула Ирина Андреевна.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поднимет в небо победивших рак детей Александр Орлов на параплане на аэродроме «Бердск Южный» Поезд насмерть сбил женщину на станции «Сеятель» в Новосибирске 675,5 млрд рублей к 2034 году появится у регионов на повышение пенсий

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика