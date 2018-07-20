Не пускает в комнату строителей для прокладки труб жилец общежития в Бердске

Взять под контроль исполнение проекта капремонта дома №100 по ул. Боровой попросил житель бывшего общежития прокурора Бердска.

Ремонт в доме идет полным ходом. По планам должен завершиться 15 августа. По словам жителя дома №100 по ул. Боровой Стефана Зибера, проект предусматривает проведение через восемь комнат на первом этаже труб отопления, горячей и холодной воды диаметром порядка 50 мм.

— Трубы отопления в комнатах уже есть, а еще появятся и дополнительные. Они их заключат в изоляцию, потом закроют кожухом. И в комнатах, где живут люди, появится «барабан» из труб. Температура поднимется в полтора-два раза, а может быть, и больше. Это будет невыносимо, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Стефан Зибер.

По словам Стефана Францевича, он не дает проводить трубы в своей комнате, чем тормозит работу подрядной организации.

— Другие жильцы просто не понимают, к чему это приведет. И что это нарушение строительных и санитарных норм, а также прав жильцов, — сокрушался Зибер.

По мнению Стефана Францевича, есть другой вариант прокладки труб. В траншее под полом.

Или вывести трубы наружу фундамента здания и провести в траншее вдоль стены мимо комнат. Это обойдется не дороже, чем через них, и не приведет к переделке системы, что будет неизбежно из-за жалоб жителей и требований санэпиднадзора, уверил пенсионер.

— Если прокуратура Бердска не сможет остановить произвол проектно-подрядных организаций при ремонте дома №100 по ул. Боровой, то я обращусь к министру строительства и ЖКХ РФ, — подчеркнул Зибер.

Жалобу на действия проектно-подрядных организаций Стефан Зибер подал и в Роспотребнадзор.

Данный дом обслуживает УК «Вербена». По словам ее руководителя Ирины Деминцевой, Стефан Зибер не является собственником жилья в доме №100 по ул. Боровой. Собственником комнаты, где он проживает, является ООО БЭМЗ.

— За данный проект ремонта собственники проголосовали. Вся проектно-сметная документация прошла экспертизу. Есть Ростехнадзор, который контролирует. Есть технический заказчик — администрация города Бердска. Все работы согласованы, — объяснила Ирина Андреевна.

По словам руководителя УК «Вербена», вопросы по поводу допуска строителей в помещение решаются с собственниками жилья. Подрядная организация занимается этими вопросами самостоятельно. В случае, когда у них возникают проблемы с допуском в какие-либо комнаты, обращаются в управляющую компанию.

— Если собственник, в данном случае ООО БЭМЗ, примет решение и напишет отказ от того, чтобы подрядная организация зашла в помещение и поменяла какие-либо коммуникации, то на это у него есть право. Ответственность за отказ от проведения работ будет нести собственник, — подчеркнула Ирина Андреевна.