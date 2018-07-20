В сквере с памятным камнем чернобыльцам в Бердске убирают мусор сами ликвидаторы катастрофы на ЧАС

В сквере на улице Лунной, напротив ДК Родина, установлен закладочный камень на месте будущего мемориала ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС. Его установили там в 2016 году по инициативе союза «Чернобыль».

В нем состоят жители Бердска, которые участвовали в ликвидации аварии. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что общество собирает средства на создание памятника ликвидаторам аварии.

Первое, что бросается в глаза при приближении к мемориалу — пустые упаковки от чипсов и прочей «еды», разбросанные в траве. Вокруг лавочек и под ними — мусор и битое стекло. Около каждой лавочки установлены урны, но они, видимо, не помогают избавиться от мусора. На круговой дорожке множество следов от какой-то техники, вроде мопеда или квадроцикла.

Сегодня, 20 июля, Татьяна, местный житель, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, что в появлении мусора вокруг мемориала виноваты любители культурного отдыха. Вокруг сквера находится несколько магазинов, продающих алкоголь. Из-за такого соседства лавочки в сквере очень редко бывают пустыми.

— Каждый день, вечер и далеко за полночь тут сидят люди, молодые и не очень. Маленькими компаниями или побольше. Пьют здесь, и поведение у них соответствующее, — негодуя, охарактеризовала пьяные посиделки Татьяна.

По словам бердчанки, раньше, когда в сквере дежурили полицейские патрули, тут было спокойнее.

— Ходили патрули, то два парня, то парень с девушкой. У кого-то документы проверяли, кого-то уводили. А сейчас уже не ходят, пару месяцев их тут не видать. Поэтому и отдыхающие тут творят, что хотят, — рассказала она.

Председатель союза «Чернобыль» Рахим Инамов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», кто и на каких условиях следит за чистотой вокруг мемориала. Он объяснил, что для установки камня на территории сквера город выделил клочок земли в пользу союза. Теперь за чистотой на этом участке должен следить союз «Чернобыль».

— Иногда дворники, которые убирают в сквере, убирают и вокруг мемориала. Но это случается очень редко. А после выходных на территорию вокруг памятника смотреть невозможно. Мы тогда собираемся, несколько чернобыльцев, инвалидов, и идем это место убирать. Мы собираем все в урны, или складываем все в мешки и потом, потемну, уносим. Чтоб никто не подумал, что мы уборщики. А мы ведь просто заинтересованы в том, чтобы там был порядок, — сказал Рахим Романович.

Рахим Инамов посетовал, что союз не может выделить специального человека, который следил бы за чистотой на мемориале. И официальной договоренности о том, чтобы городские службы убирали вокруг мемориала, не существует.

— Вот когда будет стоять памятник, тогда мы хотели бы официально нанять человека. Если нас примет «под крыло» ДК Родина, мы тогда сможем через них нанять человека, чтобы он был в штате. Но сейчас у нас есть только закладной камень, а больше у нас для строительства ничего нету, — развел руками Рахим Инамов.

— Бывает, что утром мы все уберем, а вечером туда приходим и видим такое, что цензуре не поддается! Жители еще собак выгуливают, а ведь табличка стоит, что выгул запрещен. Ну, ладно, пусть бы вон там, в сквере выгуливали. Но, в итоге собаковод на скамейке, а собака поднимает лапу у памятника. Ну нельзя же так… Мы за то, чтобы у мемориала был порядок, но достучаться до людей мы никак не можем.