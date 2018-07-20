675,5 млрд рублей к 2034 году появится у регионов на повышение пенсий

У регионов появятся дополнительные 675,5 млрд рублей на индексацию пенсий.

Благодаря повышению пенсионного возраста регионы получат дополнительные средства, которые смогут использовать для ещё большей индексации выплат пенсионерам. Речь в общей сложности идет о сумме в 675,5 млрд рублей к 2034 году. Такие расчеты содержатся в исследовании консалтинговой компании «ФинЭкспертиза», с которым ознакомились «Известия». Дополнительные доходы поступят в бюджеты субъектов, потому что большее число россиян будут платить подоходный налог.

Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Если документ будет принят, его реализация уже в 2019 году принесет 97 млрд рублей дополнительных средств в региональные бюджеты через поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ), говорится в исследовании. Для расчетов брались мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го (поскольку их первыми может затронуть повышение пенсионного возраста), средняя зарплата в каждом регионе и действующая ставка НДФЛ в 13%.

На уровень дополнительных поступлений в бюджет влияют лишь два показателя: размер средней зарплаты в регионе и количество человек с отложенным сроком выхода на пенсию, отмечается в документе. Таким образом, в 2019 году первые три места по дополнительным средствам займут Москва (11,24 млрд рублей), Московская область (6,5 млрд рублей) и Санкт-Петербург (4,3 млрд рублей). Наименьшие поступления в бюджет будут у Ненецкого автономного округа — 39,7 млн рублей, отмечается в исследовании. Это связано с небольшим числом населения в данном регионе. При крайне высоком уровне средних доходов (71,8 тыс. рублей) в этом субъекте проживает самое малое количество людей с отложенным сроком выхода на пенсию — всего 354 человека.

Законопроект подразумевает, что переходный период по повышению пенсионного возраста для мужчин продлится до 2028 года, для женщин — до 2034 года. После завершения пенсионного маневра общие поступления от него в региональные бюджеты составят 675,5 млрд рублей, отмечается в исследовании. К 2034 году бюджетами с максимальными дополнительными средствами по–прежнему останутся московский, подмосковный и петербургский (85 млрд рублей, 39,2 млрд рублей и 30,7 млрд рублей соответственно).

Меньше всего дополнительных средств пенсионный маневр принесет Республики Ингушетия (340 млн рублей), Ненецкому автономному округу (364 млн рублей) и Республике Алтай (424 млн рублей).

Предполагается, что все сэкономленные от увеличения возраста выхода на пенсию средства пойдут на индексацию выплат. Таким образом, получится повышать выплаты темпами выше инфляции. По расчетам правительства, благодаря изменениям пенсии каждый год будут индексироваться в среднем на 1 тыс. рублей (в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год). То есть уже в 2019 году их размер превысит 15 тыс. рублей, говорил в интервью «Известиям» министр труда Максим Топилин. Сейчас средняя пенсия составляет 14,4 тыс. рублей.

В теории представленные расчеты по прибыли региональных бюджетов верные, однако в реальности количество продолжающих работать граждан, попавших под реформу, будет меньше, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, в связи с увеличением пенсионного возраста многие люди старшего поколения могут уйти работать в «теневой» сектор, чтобы увеличить свои доходы. А с неофициальных зарплат бюджеты подоходный налог не получат, отметил эксперт. При этом дополнительные доходы от более позднего выхода граждан на заслуженный отдых регионы смогут направлять на прибавку к пенсии. Игорь Николаев привел в пример Москву, из бюджета которой уже сейчас выделяют деньги на доплату к пенсиям.

Часть пенсионеров продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, так что какая-то доля из этих средств всё равно остается в региональных бюджетах, отмечает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Он добавил, что эффект для экономики в целом от повышения пенсионного возраста будет нарастать постепенно и к 2024 году достигнет 3 трлн рублей. Основное, что удастся сделать за эти деньги — повышать пенсии неработающим пенсионерам темпами выше инфляции, увеличить их размер по отношению к прожиточному минимуму, затормозить снижение выплат по старости по отношению к зарплатам, рассказал Владимир Назаров.

Второе чтение законопроекта об изменении пенсионной системы состоится после уже в осеннюю сессию Госдумы после широких общественных обсуждений. Не исключено, что к этому времени депутаты внесут в документ существенные поправки.

Источник: Известия