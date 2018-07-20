Экс-президент Южной Кореи получила еще восемь лет тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая уже отбывает 24-летний срок в тюрьме, получила в пятницу еще восемь лет заключения по двум другим уголовным делам. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что окружной суд Сеула в пятницу приговорил Пак Кын Хе по двум разным делам еще к шести и двум годам заключения. Экс-президент обвиняется в получении взяток и растрате государственных средств. Суд также наложил на нее штраф в размере 3,3 млрд корейский вон (около $2,91 млн). Сама Пак Кын Хе на этом заседании суда, как и всех прошлых, не присутствовала — бывший президент бойкотирует их, называя «политически мотивированными и несправедливыми».

Южнокорейская прокуратура в общей сложности требовала для бывшего президента еще 15 лет заключения.

Пак Кын Хе обвиняли в получении взяток от руководства Национальной разведывательной службы. Кроме того, по мнению следователей, экс-президент отдала приказы о проведении фальсифицированных опросов общественного мнения перед всеобщими выборами 2016 года для того, чтобы выдвинуть своих знакомых в качестве кандидатов в депутаты от правящей партии. Это деяние квалифицируется как вмешательство в проведение выборов.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся осенью 2016 года, когда СМИ сообщили о влиянии на нее подруги Чхве Сун Силь. Последние несколько лет она была в курсе деталей государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Также она оказывала давление на некоторые крупные компании, чтобы те перечисляли в подконтрольные ей фонды крупные суммы.

Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы или как минимум находилась в курсе происходящего, утверждало следствие. Она была отправлена в отставку после импичмента в 2017 году. В феврале 2018 года суд приговорил ее подругу к 20 годам тюрьмы по обвинениям в вымогательстве, коррупции и злоупотреблении властью. Кроме того, она должна выплатить штраф в $16,6 млн.

Источник: ТАСС