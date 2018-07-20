Кто из депутатов от Новосибирской области поддержали закон о повышении пенсионного возраста в Госдуме

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Депутаты-слуги народа
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вот он, наш местный черный список реализаторов плана Ост ….
чего стесняетесь , «народные витии» ? принимайте сразу закон об обязательной эвтаназии по возрасту …вы же фактически это имели ввиду…
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