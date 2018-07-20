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Кто из депутатов от Новосибирской области поддержали закон о повышении пенсионного возраста в Госдуме

Законопроект поддержали представители от партии «Единая Россия» Александр Жуков, Максим Кудрявцев, Александр Карелин, Андрей Каличенко и Дмитрий Перминов.

20.07.2018 Фото: kremlin.ru 2 коммент.

Кто из депутатов от Новосибирской области поддержали закон о повышении пенсионного возраста в Госдуме

Большинство депутатов, а именно 328 человек, отдали свои голоса в поддержку нововведения, противниками стали 104 народных избранника.
В частности от Новосибирской области законопроект поддержали представители от партии «Единая Россия» Александр Жуков, Максим Кудрявцев, Александр Карелин, Андрей Каличенко и Дмитрий Перминов. Еще один «единорос»-новосибирец Виктор Игнатов не голосовал. Только два члена Госдумы от нашего региона выступили против нового закона — это депутат от КПРФ Вера Ганзя и сторонник партии ЛДПР Дмитрий Савельев.
Второе чтение закона о повышении пенсионного возраста намечено на осень этого года. Конечной датой для предоставления поправок станет 24 сентября.
Напомним, если новый закон вступит в силу, то пенсионный возраст для женщин поднимется на 8 лет (с 55 до 63 лет), для мужчин — на 5 лет (с 60 до 65 лет). По словам властей, это поможет с каждым годом увеличивать размер пенсионных выплат в среднем на 12 тысяч рублей в год.
Многие жители страны негативно отреагировали на нововведение. Только в Новосибирске за последний месяц прошло свыше десяти крупных протестных акций от левых сил.

Источник: КПРФ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Депутаты-слуги народа

    Thumb up 0 Thumb down 3

  2. Аноним

    вот он, наш местный черный список реализаторов плана Ост ….
    чего стесняетесь , «народные витии» ? принимайте сразу закон об обязательной эвтаназии по возрасту …вы же фактически это имели ввиду…

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