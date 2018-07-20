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Сильный резерв управленческих кадров формируют в Новосибирской области

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Сильный резерв управленческих кадров формируют в Новосибирской области

Впервые прошел областной конкурс управленцев «Команда региона – 2018», заявки на участие в котором подали 500 жителей региона.

20.07.2018 Фото: PxHere Нет комментариев

Сильный резерв управленческих кадров формируют в Новосибирской области

Активные жители региона до 45 лет, преимущественно работающие в системе государственного и муниципального управления и в коммерческих структурах, сегодня представляют обновленный состав резерва управленческих кадров Новосибирской области. О новых подходах к формированию такого резерва на пресс-конференции 19 июля рассказала заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.
«Главой нашей области Андреем Травниковым поставлена четкая задача – ускоренное развитие региона, превращение Новосибирской области в регион-лидер. Достичь этой цели можно с помощью главного ресурса нашей области – человеческого капитала. Именно поэтому Андрей Александрович поставил в качестве одной из важнейших задачу формирования и развития кадрового потенциала органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области», – отметила Валентина Дудникова.

Поэтому при формировании нового состава резерва управленческих кадров Новосибирской области весной этого года была проведена работа по нескольким направлениям. Впервые прошел областной конкурс управленцев «Команда региона – 2018», заявки на участие в котором подали 500 жителей региона, а победителями стали 30 человек. «Для определения победителей впервые применялась система независимой оценки ассесмент. Финалистов конкурса оценивали эксперты партнера проекта – ПАО Сбербанк – по нескольким компетенциям. Примечательно, что на участие в конкурсе пришло много представителей коммерческого сектора. Это активные люди, которые хотят участвовать в развитии региона, а победители получили возможность войти в экспертную группу по разработке Стратегии социального-экономического развития «Сибирское лидерство», – подчеркнула заместитель руководителя администрации.

Жители нашего региона приняли активное участие и во Всероссийском конкурсе «Лидеры России». По словам Валентины Дудниковой, в этом конкурсе Новосибирская область вошла в тройку лучших по управленческому потенциалу. В развитии этого проекта полуфиналисты от Новосибирской области представили проекты по различным сферам: физическая культура и спорт, здравоохранение, логистика, экология, социальная политика и т.д. Кроме того, одним из новых направлений кадровой политики стало применение системного подхода к отбору кандидатов в кадровый резерв из числа служащих, рекомендованных руководителями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Валентина Дудникова отметила, что новые формы и принципы поиска и отбора кадров позволили сформировать обновленный состав резерва управленческих кадров области. Примерный портрет такого состава – активные люди до 45 лет, преимущественно имеющие экономическое и управленческое образование. Большинство из них работают в системе государственного и муниципального управления и в коммерческих структурах.

Заместитель руководителя администрация сообщила, что работа по формированию резерва управленческих кадров ведется не только среди состоявшихся специалистов, но и среди студентов. Именно для этого создан областной профориентационный проект для молодежи «#Кадры54», о старте которого объявил глава региона Андрей Травников 7 июня на встрече с новосибирскими студентами. «Этот проект более глубокий, он направлен, в частности, на системную работу с образовательными организациями. В рамках проекта предполагаются встречи студентов старших курсов с руководителями предприятий, областных органов исполнительной государственной власти, прохождение производственных практик», – рассказала Валентина Дудникова. Она также сообщила, что в Правительстве региона готовятся новые кадровые проекты.

В свою очередь, победители конкурса «Команда региона – 2018» Роман Бурдин и Егор Казанцев (он также является победителем конкурса социально-значимых проектов среди участников полуфинала в СФО Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России») отметили, что этот конкурс дал возможность получить объективную оценку их профессиональной деятельности, а также позволил улучшить свои компетенции.

Источник: Правительство НСО


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