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Закрыли решеткой парковку для частных автобусов у ДК «Родина» в Бердске

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Закрыли решеткой парковку для частных автобусов у ДК «Родина» в Бердске

Парковку утром огораживают на два часа раньше. На ней оставляют транспорт сотрудники и посетили Дворца культуры.

20.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Закрыли решеткой парковку для частных автобусов у ДК «Родина» в Бердске

Жителей Микрорайона возмутило, что автобусы паркуются возле ДК «Родина»

Не паркуются автобусы частных компаний возле ДК «Родина» в Бердске. Теперь сотрудники Дворца культуры ставят ограждения на парковке не в 8.00 как это было, а на два часа раньше.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона, увидев автобусы частников на парковке ДК «Родина», задались вопросом: могут ли они здесь стоять? Также жители отметили, что на площади забирают народ дачные автобусы.

До реконструкции ул. Лунной автобусы частников забирали своих сотрудников на парковке около магазина «Монетка». Но после того, как там стали проводить благоустройство, они перебазировались на парковку Дворца культуры.

По словам начальника автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, муниципальные автобусы перед ДК «Родина» не останавливаются — только на специальных остановочных платформах. Но отметила, что остановка автобуса разрешена везде, где это позволяют правила дорожного движения.

Ничего «опасного» в парковке автобусов около ДК не увидел и вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он подчеркнул, что частники паркуются там, где им удобно.

После того, как данная информация прошла на «Курьер. Среда. Бердск», автобусы частных фирм перестали парковаться возле ДК «Родина».

— Частные автобусы теперь не останавливаются на парковке. На прошлой неделе решетки стали ставить не в 8.00, а в 6.00, — рассказала 20 июля «Курьер. Среда. Бердск» директор ДК «Родина» Людмила Чуркина.

Людмила Ивановна отметила, что столпотворения в утренние часы из-за частных автобусов на парковке ДК никогда не было, и это не было проблемой для учреждения культуры.

— Сейчас на парковке останавливается только транспорт наших посетителей. Кто-то привозит на занятия детей, кто-то приезжает на спектакли и концерты или в библиотеку. Здесь же паркуются наши сотрудники. Это парковка, она должна быть у учреждения, — подчеркнула Людмила Чуркина.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Утром ехал автобусы на дороге стоят люди по проезжей части бегают Господин Шаурмин Вы так Нам безопасные дороги делаете . Город уже проглотил что тупо бабки расходуете по принципу хоть так пусть сделают пока не разворовали . Так Вы умудряетесь даже здесь пакостить.

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  2. Зазеркалье

    «Ничего «опасного» в парковке автобусов около ДК не увидел и вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он подчеркнул, что частники паркуются там, где им удобно.»

    Так может и всем частникам, не только на автобусах, но и на легковушках тоже, теперь парковаться на тротуарах у ДК Родина, а пешеходы пускай спокойно ходят по проезжей части! ;)

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