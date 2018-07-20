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Игрок WorldofTanks перепутал реальность и из пневматики убил прохожего в Новосибирске

Ему показалось, что во двор проник вор, он открыл дверь и вышел во двор дома, где встретился с мужчиной, который был в медицинской маске. Убил его и пошел играть дальше.

20.07.2018 Фото: Flickr 3 коммент.

Игрок WorldofTanks перепутал реальность и из пневматики убил прохожего в Новосибирске

Прокурором Кировского района г.Новосибирска Владимиром Большуновым утверждено обвинительное заключение в отношении игрока «WorldofTanks», который по неосторожности причинил смерть человеку.
По версии следствия, в ночь на 09.05.2018 44-летний игрок, по совместительству коллекционер пневматического и газового оружия, находясь у себя дома и играя в свою любимую игру, заметил во дворе своего дома постороннего человека. Полагая, что это вор, вооружившись пневматическим оружием для самообороны, он открыл дверь и вышел во двор дома, где встретился с мужчиной, который был в медицинской маске. Обвиняемый выстрелил в мужчину, испугавшись неожиданного появления мужчины. После выстрела мужчина в маске убежал в неизвестном направлении, а игрок вернулся домой и продолжил играть. Позже труп потерпевшего с пулевым ранением нашли недалеко от дома обвиняемого. Жителю Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы. Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО


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(3) Комментариев

  1. джохан

    уважаемые, какую ерунду в заголовке вы пишите! причем тут танки?! ну играл сидел… а если бы футбол смотрел, то что?! написали бы — болельщик сборной убил …??
    не связанные вещи, 100%. ну а на самом деле — а что делать нужно было ?? кричать — пожар пожар?!

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  2. Аноним

    Я живу в своем доме и если бы у себя во дворе увидел незнакомого мужчину в маске, я бы тоже выбежал с ружьем и защищал бы свои владения.
    Я так понимаю, тут аналогичная ситуация.
    И причём тут компьютерная игра?
    Я не играю в принципе, при этом, порядок моих действий был бы тем же.

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      «я бы тоже выбежал с ружьем и защищал бы свои владения»

      Как сторожевая собака, сразу стал бы расстреливать, или сначала задал бы вопрос, «какого твое последнее желание, негодяй?»

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