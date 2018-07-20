Игрок WorldofTanks перепутал реальность и из пневматики убил прохожего в Новосибирске

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уважаемые, какую ерунду в заголовке вы пишите! причем тут танки?! ну играл сидел… а если бы футбол смотрел, то что?! написали бы — болельщик сборной убил …??
не связанные вещи, 100%. ну а на самом деле — а что делать нужно было ?? кричать — пожар пожар?!
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Я живу в своем доме и если бы у себя во дворе увидел незнакомого мужчину в маске, я бы тоже выбежал с ружьем и защищал бы свои владения.
Я так понимаю, тут аналогичная ситуация.
И причём тут компьютерная игра?
Я не играю в принципе, при этом, порядок моих действий был бы тем же.
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«я бы тоже выбежал с ружьем и защищал бы свои владения»
Как сторожевая собака, сразу стал бы расстреливать, или сначала задал бы вопрос, «какого твое последнее желание, негодяй?»
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