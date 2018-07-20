Игрок WorldofTanks перепутал реальность и из пневматики убил прохожего в Новосибирске

Прокурором Кировского района г.Новосибирска Владимиром Большуновым утверждено обвинительное заключение в отношении игрока «WorldofTanks», который по неосторожности причинил смерть человеку.

По версии следствия, в ночь на 09.05.2018 44-летний игрок, по совместительству коллекционер пневматического и газового оружия, находясь у себя дома и играя в свою любимую игру, заметил во дворе своего дома постороннего человека. Полагая, что это вор, вооружившись пневматическим оружием для самообороны, он открыл дверь и вышел во двор дома, где встретился с мужчиной, который был в медицинской маске. Обвиняемый выстрелил в мужчину, испугавшись неожиданного появления мужчины. После выстрела мужчина в маске убежал в неизвестном направлении, а игрок вернулся домой и продолжил играть. Позже труп потерпевшего с пулевым ранением нашли недалеко от дома обвиняемого. Жителю Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы. Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО