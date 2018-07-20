С 65 пакетами насвая задержали жителя Бердска

Несколько лет назад запретили торговать насваем в России. И как-то незаметно она сошла на нет. Не так давно на одном из аппаратных из уст заместителя начальника отдела МВД по Бердску прозвучала сумма штрафа за торговлю этим веществом от 500 до 1000 рублей. Бдительные читатели усмотрели тут недостоверную информацию и попросили редакцию уточнить «настоящие» цифры.

Бердчанин Иван решил перепроверить информацию и сверить слова Сергея Волгина с федеральным законом. Выяснилось, что на самом деле штраф составляет от 2000 до 4000 рублей. Для должностных лиц установлен штраф в размере от 7000 до 12000 рублей, а для юридических — от 40 000 до 60 000 рублей. Бердчанин даже отправил официальный запрос в отдел МВД по Бердску.

— Просто полиция у нас не работает в городе. Пытаюсь наставить их на путь истинный, — рассказал он. — В принципе, они мне ответили. Я ставил два вопроса: «Сколько нарушений было выявлено за в период за полтора года» и «Не считает ли полиция дисциплинарным проступком дезинформирование». На них я ответ и получил. Не вижу повода придираться.

Из ответа МВД по Бердску стало известно, что за последние полтора года было выявлено лишь два случая торговли насваем. Штраф в размере 3 000 рублей был выписан лишь в одном случае. Во втором сделать это помешало отсутствие заключения судебно-химической экспертизы. Начальство МВД ошибку Сергея Волгина дисциплинарным проступком не считает, ведь никаких умышленных противоправных действий он не предпринимал.

Параллельно и редакция отправила запрос в областной МВД, чтобы выяснить размеры штрафов и как силовики борются с торговцами насваем в Бердске.

Из главного управления МВД России по Новосибирской области мы получили обстоятельный рассказа о насвае, который не считается наркотическим веществом. Так, в 2017 году новосибирской полицией было выявлено 14 правонарушений, связанных с торговлей насваем. За каждый из них был назначен штраф от 2000 до 7500 рублей.

Самый «свежий» случай поимки торговца нелегальным товаром в Бердске произошел 7 июня этого года. У 45-летнего бердчанина изъяли 65 пакетиков насвая. Административное расследование еще не закончено, поэтому окончательное решение о привлечении ответственности еще не принято.

Еще один примечательный случай пресечения торговли насваем произошел в 2012 году. Тогда целую группу нелегальных торговцев поймали за продажей этого вещества в одном из коммерческих киосков Бердска. Из оборота было изъято более 5 килограмм насвая. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза выявила непосредственную угрозу для здоровья человека, что стало решающим в определении судьбы преступников. В результате, Бердский городской суд признал торговцев виновными и назначил наказание в виде 10 и 11 месяцев лишения свободы.

— Насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии, рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Сергей Щекотин. — Основными составляющими насвая являются табак и щелочь. Согласно экспертному заключению Центра гигиены и эпидемиологии НСО насвай представляет значительную опасность для здоровья человека. Регулярное употребление насвая вызывает никотиновую и психологическую зависимость, а также значительное нарушение работы всех систем организма, что, в свою очередь, приводит к серьезным заболеваниям. Проблемы со здоровьем начинаются с самого первого употребления. Содержание никотина в одной дозе насвая в десять раз превышает его содержание в обычной сигарете. По данным онкологов , 78% больных раком ротовой полости и гортани употребляли насвай.

При этом насвай до сих пор не включен в списки наркотических средств и веществ, опасных для здоровья. Уголовная ответственность предусмотрена только за оптовую или розничную торговлю, и только в том случае, если в ходе расследования специалисты докажут опасность и вред вещества для здоровья потребителя.

— Сегодня полиция активно проводит профилактическую работу категориями граждан, которые могут быть вовлечены как в незаконную торговлю, так и в потребление насвая. В их число входят школьники с формирующимися жизненными принципами, и молодежный социум, представители которого нередко обладают пониженным порогом законопослушания и не считают рассматриваемые действия аморальным и, уж тем более, преступными, — делится Сергей Владимирович.

В 2018 году сотрудниками новосибирской полиции было проведено 306 мероприятий, направленных на разъяснение пагубности потребления психоактивных веществ и правовой ответственности, предусмотренной за участие торговле опасными веществами. Охват составил 7550 человек, в том числе 4900 несовершеннолетних.

С целью пресечения преступлений и привлечения граждан к сотрудничеству полицией ежегодно проводится Всероссийская акции «Сообщи, где торгуют смертью». В 2018 году от жителей региона на «телефоны доверия», телефоны «горячей линии» и интернет-сайты поступило 287 обращений, в том числе 78 — с информацией, представляющей оперативный интерес. Приятно знать, что и обычные жители не остаются в стороне в борьбе с насваем.

Выдержка из Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления»:

1. Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

2. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.