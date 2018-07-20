Практику в АО «Искитимцемент» прошли 38 студентов

Ребята работали в различных подразделениях предприятия. За каждым был закреплен опытный наставник из числа работников.Студенты смогли продемонстрировать свои теоретические знания, повысить уровень практических навыков, научиться работать в коллективе. Они трудились на разных участках производства, чтобы получить полное представление о технологическом процессе. Практика на заводе помогла выпускникам лучше понять принципы работы основного оборудования. Все студенты успешно справилась с заданиями и получили положительные оценки.«Искитимский цементный завод славится своим коллективом. На производстве трудятся опытные цементники, представители трудовыхдинастий. Мы заинтересованы в поддержании традиций и формировании мощного кадрового резерва, поэтому постоянно организуем практику для студентов, проводим экскурсии для школьников, знакомим их с историей предприятия в заводском музее, а во время летних каникул принимаем на работу старшеклассников. Для подрастающего поколения это реальный шанс проявить себя в деле, узнать больше о производстве, закрепить свои знания и, возможно, со временем вернуться на завод в статусе молодого специалиста», — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.