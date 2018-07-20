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Губернаторский контроль: не подмывает вода фундамент жилого дома на ул. Рогачева в Бердске

Александр Алексеенко: «Там вообще очень старая труба, менять нужно в общей сложности почти километр. Но сейчас для этого ресурсов просто нет, будем исправлять дефекты по мере возникновения».

20.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Губернаторский контроль: не подмывает вода фундамент жилого дома на ул. Рогачева в Бердске

Больше не течет вода из-под жилого дома на улице Красная Сибирь в Бердске

Сегодня, 20 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск» об устранении аварии на водопроводе, расположенном по улице Рогачева.

Несколько дней назад, прорвав трубу, вода била ключом из-под асфальта у парковки магазина «Продсиб». Чуть позже, после замены небольшого участка трубы, вода вновь вырвалась на поверхность, теперь уже около фундамента жилого дома № 118 по улице Красная Сибирь. Эта аварийная ситуация привлекла внимание губернатора Новосибирской области.

Губернаторский контроль: не подмывает вода фундамент жилого дома на ул. Рогачева в Бердске

19 июля заменили аварийный участок трубы на улице Рогачева в Бердске

— Вчера мы заменили аварийный участок трубы, несколько метров. Там вообще очень старая труба, менять нужно в общей сложности почти километр. Но сейчас для этого ресурсов просто нет, будем исправлять дефекты по мере возникновения, — сказал Александр Алексеенко.

В пятницу утром 20 июля, на парковке около магазина «Продсиб», бригада рабочих с помощью помпы перекачивала воду из колодца с водопроводом в ближайшую канализацию.

Губернаторский контроль: не подмывает вода фундамент жилого дома на ул. Рогачева в Бердске

Рабочие помпой перекачивают воду в канализацию


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Зимой будет опять ЧС? Воду всем отключат,зашибись.

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  2. Ника

    Как хочется, чтобы осмотрели Рогачева 1 , первый подъезд со стороны Банка «Левобережный» и дали ответ, почему земля на расстоянии 1,5 метра от фундамента дома глубоко уходит в землю? Или еще подождать когда дом даст крен?

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