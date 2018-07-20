Губернаторский контроль: не подмывает вода фундамент жилого дома на ул. Рогачева в Бердске

Сегодня, 20 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск» об устранении аварии на водопроводе, расположенном по улице Рогачева.

Несколько дней назад, прорвав трубу, вода била ключом из-под асфальта у парковки магазина «Продсиб». Чуть позже, после замены небольшого участка трубы, вода вновь вырвалась на поверхность, теперь уже около фундамента жилого дома № 118 по улице Красная Сибирь. Эта аварийная ситуация привлекла внимание губернатора Новосибирской области.

— Вчера мы заменили аварийный участок трубы, несколько метров. Там вообще очень старая труба, менять нужно в общей сложности почти километр. Но сейчас для этого ресурсов просто нет, будем исправлять дефекты по мере возникновения, — сказал Александр Алексеенко.

В пятницу утром 20 июля, на парковке около магазина «Продсиб», бригада рабочих с помощью помпы перекачивала воду из колодца с водопроводом в ближайшую канализацию.