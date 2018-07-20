Губернаторский контроль: не подмывает вода фундамент жилого дома на ул. Рогачева в Бердске

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Зимой будет опять ЧС? Воду всем отключат,зашибись.
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Как хочется, чтобы осмотрели Рогачева 1 , первый подъезд со стороны Банка «Левобережный» и дали ответ, почему земля на расстоянии 1,5 метра от фундамента дома глубоко уходит в землю? Или еще подождать когда дом даст крен?
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«почему земля на расстоянии 1,5 метра от фундамента дома глубоко уходит в землю»
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