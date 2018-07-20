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Контролировать расходы экс-чиновников будут в России

В отношении действующих чиновников данная норма действует с 2012 года. Контроль за расходами осуществляется прокурором.

20.07.2018 Фото: Правительство РФ Нет комментариев

Контролировать расходы экс чиновников будут в России

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении контроля за тем, чтобы расходы бывших чиновников соответствовали их доходам во время госслужбы. Он направлен на противодействие коррупции.

Контроль коснется сделок по приобретению земельного участка или другого объекта недвижимости, покупки автомобилей, ценных бумаг, акций, когда госслужащие еще состояли в должности. Отслеживать расходы бывших чиновников предлагается в течение полгода с момента увольнения.

В данный момент госслужащие обязаны отчитываться о подобных сделках, если их общая сумма больше дохода чиновника и его (ее) супруга(и) за последние три года.

В отношении действующих чиновников данная норма действует с 2012 года. Контроль за расходами осуществляется прокурором.

Источник: Новая газета


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