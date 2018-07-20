Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса

Президент России Владимир Путин рассказал российским дипломатам, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе для разрешения конфликта на востоке Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Собеседники агентства присутствовали на заседании с участием Путина и российских дипломатов. По словам одного из источников, Трамп попросил Путина не поднимать эту тему на пресс-конференции и дать ему время на раздумье.
Путин предложил провести голосование по поводу статуса Донбасса под «международной эгидой», утверждает собеседник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал комментариев по этому вопросу, но отметил, что Путин и Трамп обсуждали на саммите некоторые «новые идеи», но они нуждаются в проработке.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки прошла 16 июля. Саммит включал личную встречу президентов, продлившуюся два часа, после которой они выступили на совместной пресс-конференции.
По итогам встречи на американского лидера обрушилась волна критики. В частности, бывший глава Центрального разведывательного управления Джон Бреннан сравнил выступление президента США с предательством, а актер и политик Арнольд Шварценеггер назвал Трампа импотентом.
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