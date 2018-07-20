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Трамп может стать «злейшим врагом» Путина

«Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

20.07.2018 Фото: kremlin.ru Один комментарий

Трамп может стать злейшим врагом Путина

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения, он станет «злейшим врагом» российского президента.

«Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Судя по противоречивым заявлениям Трампа, абсолютно хаотичным, он не понимает, что «изрекает». Похоже до конца своего срока не досидит. :-D :-D

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