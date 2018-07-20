Журнал Time опубликовал обложку нового номера, посвященного итогам саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошел 16 июля в Хельсинки. ​Отношения России и США, а точнее президентов Путина и Трампа, часто становятся главной темой многих СМИ. Немецкий ​Der Spiegel, ​американский The New Yorker, британский ​The Economist посвящают лидерам двух держав обложку за обложкой с заголовками «Вторые половинки», «Дьявольская пара», «Сколько Путина в Трампе» и так далее.

Редакция совместила фотографии Дональда Трампа и Владимира Путина и поместила изображение на обложку нового выпуска журнала. Главной темой номера, который выйдет 30 июля, станет материал корреспондента Time в Белом доме Брайана Беннета под заголовком «Кризис саммита»

Источник: РБК