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Сколько Путина в Трампе?

Редакция журнал Time совместила фотографии Дональда Трампа и Владимира Путина и поместила изображение на обложку нового выпуска журнала.

20.07.2018 Фото: журнал Time Нет комментариев

Сколько Путина в Трампе?

Журнал Time опубликовал обложку нового номера, посвященного итогам саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошел 16 июля в Хельсинки. ​Отношения России и США, а точнее президентов Путина и Трампа, часто становятся главной темой многих СМИ. Немецкий ​Der Spiegel, ​американский The New Yorker, британский ​The Economist посвящают лидерам двух держав обложку за обложкой с заголовками «Вторые половинки», «Дьявольская пара», «Сколько Путина в Трампе» и так далее.

Редакция совместила фотографии Дональда Трампа и Владимира Путина и поместила изображение на обложку нового выпуска журнала. Главной темой номера, который выйдет 30 июля, станет материал корреспондента Time в Белом доме Брайана Беннета под заголовком «Кризис саммита»

Источник: РБК


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