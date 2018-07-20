КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру в районе Зима-Лето!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
Продам комнату - 500 тыс. 8-913-205-40-28
Продам 2-ую квартиру в Центре!
Продам 1-ю на Ленина 85 8-913-919-1272 Евгения
ПРОДАМ 1-ю в самом центре в КИРПИЧНОМ доме !!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С 65 пакетами насвая задержали жителя Бердска

Индексацию пенсий на уровне 7% сохранят в ближайшие три года

Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса

Лишь единоросска Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы

Сколько Путина в Трампе?

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Трамп может стать «злейшим врагом» Путина

О проблемах Юго-Западного микрорайона Бердска выйдет передача «Конфликт интересов» на Регион-ТВ

Мэр потребовал убрать с улиц спиленные ветки в Бердске

С включенными электроприборами остался один дома малыш в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Лишь единоросска Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы

Теперь ее накажет партия. Еще 8 членов партии не явились на заседания, в том числе Сергей Железняк и Виталий Милонов.

20.07.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Лишь единоросска Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что в партии обсудят решение Натальи Поклонской голосовать «против» повышения пенсионного возраста вопреки решению партии о консолидированной поддержке реформы. Господин Неверов отметил, что не может принять решение по ней самостоятельно, потому что госпожа Поклонская занимает посты в думских комиссиях — возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и является заместителем главы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«Я не могу один сделать какие-то заявления и принять решение. Мы соберемся, у нас есть президиум фракции, есть руководители групп, обсудим»,— сказал господин Неверов. Он добавил, что варианты развития ситуации «могут быть разные». Госпожа Поклонская не раз заявляла, что будет голосовать против принятия законопроекта.

Еще восемь единороссов за реформу не голосовали: под разными предлогами они не явились на заседание. Это Николай Борцов, Сергей Железняк, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Юрков, Олег Колесников.

Законопроект был принят  19 июля в первом чтении. За проголосовали проголосовали 328 депутатов (72,9%), против — 104 (23,1%), воздержавшихся не было.

Проект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году).

Граждане отнеслись к пенсионной реформе негативно — петицию против нее подписали больше 2,8 млн человек. Против пенсионной реформы прошли митинги в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Чебоксарах, Калининграде. В Краснодаре и Казани готовятся к всероссийской акции протеста против пенсионной реформы, она намечена на конец месяца.

На фоне обсуждения реформы рейтинги президента и правительства снижались несколько недель, однако к началу июля стабилизировались.

Источник: Коммерсант


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Контролировать расходы экс-чиновников будут в России С 65 пакетами насвая задержали жителя Бердска Индексацию пенсий на уровне 7% сохранят в ближайшие три года

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика