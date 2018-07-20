Лишь единоросска Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что в партии обсудят решение Натальи Поклонской голосовать «против» повышения пенсионного возраста вопреки решению партии о консолидированной поддержке реформы. Господин Неверов отметил, что не может принять решение по ней самостоятельно, потому что госпожа Поклонская занимает посты в думских комиссиях — возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и является заместителем главы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«Я не могу один сделать какие-то заявления и принять решение. Мы соберемся, у нас есть президиум фракции, есть руководители групп, обсудим»,— сказал господин Неверов. Он добавил, что варианты развития ситуации «могут быть разные». Госпожа Поклонская не раз заявляла, что будет голосовать против принятия законопроекта.

Еще восемь единороссов за реформу не голосовали: под разными предлогами они не явились на заседание. Это Николай Борцов, Сергей Железняк, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Юрков, Олег Колесников.

Законопроект был принят 19 июля в первом чтении. За проголосовали проголосовали 328 депутатов (72,9%), против — 104 (23,1%), воздержавшихся не было.

Проект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году).

Граждане отнеслись к пенсионной реформе негативно — петицию против нее подписали больше 2,8 млн человек. Против пенсионной реформы прошли митинги в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Чебоксарах, Калининграде. В Краснодаре и Казани готовятся к всероссийской акции протеста против пенсионной реформы, она намечена на конец месяца.

На фоне обсуждения реформы рейтинги президента и правительства снижались несколько недель, однако к началу июля стабилизировались.

Источник: Коммерсант