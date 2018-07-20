С 65 пакетами насвая задержали жителя Бердска
Индексацию пенсий на уровне 7% сохранят в ближайшие три года
Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса
Лишь единоросска Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Трамп может стать «злейшим врагом» Путина
О проблемах Юго-Западного микрорайона Бердска выйдет передача «Конфликт интересов» на Регион-ТВ
Мэр потребовал убрать с улиц спиленные ветки в Бердске
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