Индексацию пенсий на уровне 7% сохранят в ближайшие три года

Индексация пенсий на уровне 7% после повышения пенсионного возраста сохранится на ближайшие три года. Об этом в четверг заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин, который представил в Госдуме в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Топилин напомнил, что согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста, предполагается ежегодное увеличение пенсий примерно на 7%.

«Этот механизм, темп повышения, сохранится на всю трехлетку», — сказал Топилин.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Однако ко второму чтению могут быть внесены изменения. Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Изменения не затрагивает нынешних пенсионеров.

Источник: ТАСС